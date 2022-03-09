Перебои в поставке товаров из-за боевых действий могут привести к проблемам с ремонтом и обслуживанием автомобилей. Как отремонтировать машину, если нет запчастей?

Одно из проявлений войны, касающееся даже мирных жителей – проблемы с обеспечением населенных пунктов всем необходимым, и в том числе – запчастями к автомобилям. Понятно, что это будет временное явление, но автомобили ломаются, не спрашивая нашего согласия и несмотря на благоприятные или неблагоприятные условия.

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Поэтому на время некоторым автомобилистам придется обратиться к опыту владельцев уникальных моделей ретроавтомобилей. Как известно, этим энтузиастам всегда удавалось поддерживать свои раритетные ласточки на ходу – при отсутствии родных запчастей в принципе.

Искать комплектующие на руках у других автомобилистов . Бывает, что деталь была приобретена владельцем, но по какой-то причине не была установлена ​​(не подошла, не успели, передумали). В сложных экономических условиях люди будут рады превратить ненужные комплектующие в деньги.

Ремонтировать детали. Так называемая реставрация деталей понемногу практиковалась и до войны, в первую очередь – для владельцев малораспространенных моделей автомобилей. Шаровые шарниры, наконечники рулевых тяг, амортизаторы (т.н. вкладыши стоек), несъемные сайлентблоки в рычагах, даже тормозные колодки – на самом деле все это можно восстанавливать, причем нередко с достаточно высоким уровнем надежности. Главное – обратиться к действительно квалифицированному мастеру.

Шаровую опору подвески мастера могут сделать разборной – то есть многоразовой

Подбирать и подгонять запчасть от другой модели . Бывает, что запчасть отличается от аналогичной для другой модели одним лишь местом крепления, которое легко подогнать – пересверлив отверстие, нарезав другую резьбу, сняв немного лишнего металла или добавив какой-то переходник. Однако, здесь важно не нарушить прочность детали, поэтому прежде чем что-либо перетачивать стоит посоветоваться с любым инженером, который понимает в такой науке как сопротивление материалов (сопромат).

Составлять одну запчасть из нескольких разных. Бывают поломки, когда выходит из строя какая-то часть узла, которую на самом деле можно поменять отдельно – хотя в мирных условиях заменяли весь компонент в сборе. Если удастся найти еще один такой неисправный узел, где уцелела нужная вам часть, то из двух иногда можно сложить один.

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Искать подержанную деталь в лучшем состоянии. На самом деле, в более благополучные времена какие-то запчасти мы меняли преждевременно, когда у них оставался еще определенный ресурс – только потому, что подошло время согласно регламенту или из-за необходимости попарной замены. Часть таких списанных деталей оседала в кладовках СТО, у самих мастеров и в гаражах автолюбителей. Да, придется поискать, но шансы на успех немалые.

Переборку амортизаторов вместо полной замены и прежде практиковали бережливые автомобилисты. Смысл в этом однозначно есть

Безопасность

Понятно, что в других условиях мы бы ни за что не рекомендовали ремонтировать автомобиль с помощью подержанных или переделанных деталей. Но в военное время, если есть большая потребность в автомобиле, на такой шаг придется пойти.

Хотя при этом нужно помнить, что после такого ремонта машину нужно будет эксплуатировать с осторожностью. В зависимости от системы, которой не досталось новой запчасти, машину нельзя будет:

Перегружать . Более того, если речь идет о подвеске колес, то нагрузка должна быть уменьшена против штатной.

Эксплуатировать с высокими динамическими нагрузками : с интенсивными ускорениями, резкими торможениями, на высоких скоростях и т.д.

Развивать высокие обороты двигателя.

Да и вообще, если неоригинальную запчасть-артефакт использовали в ответственной системе, уже нельзя будет ездить по-прежнему, полагаясь на абсолютную безотказность авто. Придется постоянно следить за температурой двигателя и давлением масла в нем, за температурой колес, за звуками, которые издает ходовая и т.д.

Характерный пример: шаровой шарнир рулевого управления ВАЗ, установленный на "Москвич" - понадобилась только дополнительная резьбовая втулка

Рекомендация “Авто 24”

В некоторых регионах главной проблемой может стать не поиск запчастей, а поиск сервисменов особого типа. Там, где временно случатся проблемы со снабжением комплектующими, нужны будут мастера с творческим подходом и многогранными навыками. Которые не просто умеют менять старую деталь на новую, а смогут восстановить работоспособность узла с помощью сварки, слесарных приемов, подбора альтернативных материалов. Так что если у вас старая машина и вы понимаете, что ее придется ремонтировать во время боевых действий в вашей области, ищите таких мастеров заранее.

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