Никто не знает точно, какая доля украинского автопарка ремонтируется с помощью подержанных запчастей. Но доподлинно можно сказать, что процент этот впечатляющий. Итак, если уж это явление существует, попробуем разобраться, когда действительно стоит покупать б/у детали, а когда нет.

Не будем здесь рассуждать, хорошо это или плохо – факт в том, что по разным причинам подержанные запчасти стали спасением для многих автомобилистов. Но на самом деле в некоторых случаях они могут быть не столько полезными, сколько опасными. Когда же именно?

Где берутся запчасти “б/у”

Сеть так называемых "разборок", где можно купить детали и агрегаты из списанных машин, покрывает всю страну. Это могут быть как частные дворы или импровизированные площадки, где разбирают 30-летние “Жигули” и “Кадеты”, так и компьютеризированные склады, куда централизованно поставляются детали со шротов Европы и Америки.

Собираясь покупать бывшие в употреблении запчасти, подумайте о том, откуда берут разборки детали именно для вашей модели

Именно от модели и ее поколения зависит состояние применяемых деталей и их наличие как таковых. Понятно, что для давно снятых с производства автомобилей можно найти только либо изношенные, либо пораженные коррозией (если это касается кузова) детали. Лучше ситуация с более свежими моделями, тем более которые распространены в Украине.

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Последние два-три года в Украине ситуативно интересное предложение с подержанными запчастями к целому перечню европейских моделей, в первую очередь – немецких и французских. Десятки тысяч “еворблях”, так и не получив украинскую регистрацию, переместились с дорог на шроты. Но как ни странно, достойных компонентов там немного, поскольку на “разборки” попали худшие экземпляры, которые не было смысла легализовывать.

Надписи белым маркером по металлу – один из признаков того, что деталь по происхождению со шрота

Отдельный бизнес – поставки разбитых автомобилей из-за океана специально для ремонта таких же “битков”, но купленных украинцами для восстановления и дальнейшей эксплуатации. Перечень моделей здесь довольно ограничен, в соответствии с особенностями американского рынка.

Преимущества и недостатки бывших в употреблении запчастей

Плюсы Качество OEM

Цена (не всегда)

Единственно возможный вариант (для малораспространенных моделей) Минусы Небольшой или неизвестный окончательный ресурс (не всегда)

Возможные скрытые дефекты

Вероятность приобрести товар криминального происхождения Как видим, недостатки и преимущества применяемых деталей зависят от многих факторов. И в большой степени это – принадлежность компонента к той или иной группе деталей. Кузовщина Это наиболее целесообразный вид покупки на “разборке”. Так как дефекты на кузовных деталях легко увидеть невооруженным глазом, да и на безопасность “старость” кузовной детали влияет не сильно. Следует иметь в виду, что во многих случаях цена на оригинальную кузовную деталь, снятую со старой машины, будет значительно выше, чем на новую, но не оригинальную. Причина – низкое качество “новодела”, в частности, отклонение геометрических размеров и худшая антикоррозионная защита. Соответственно, при установке новой, но не очень качественной детали придется оплатить дополнительную работу мастеров по подгонке или нанесению антикора.

Детали передней части кузова наиболее востребованы и на первичном, и на вторичном рынках кузовных запчастей

Двигатель

Это группа деталей, которые вообще трудно рекомендовать к покупке в виде “с рук” – даже если вы покупаете так называемый “контрактный” комплектный мотор с гарантией. Потому что по-настоящему проверить двигатель можно только на машине, а его установка под капот обходится сейчас в кругленькую сумму. Проверить степень износа детали силового агрегата не всегда просто – нужны особые знания и высокоточный инструмент. Более-менее приемлемым исключением будет разве что двигатель с молодого авто-“донора”, который попал в тяжелое ДТП без повреждения передней части.

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В идеале многие детали двигателя на “разборке” стоит покупать только в комплекте с работающими с ними в паре, иначе собранный агрегат не проработает долго. Речь идет, например, о коленвале и поршнях с шатунами, распределительном вале с “постелью” и тому подобное. Проще всего с навесным оборудованием двигателя: его проще оценить и не так сложно еще раз демонтировать, если обнаружится его негодность.

Чтобы замаскировать сомнительную сущность подержанного двигателя, продавцы изобрели термин "контрактный". Но неизношенный мотор здесь все равно найти непросто

Трансмиссия

Есть модели автомобилей с “вечной” коробкой передач – такие можно покупать и в подержанном виде. Между тем однозначно не стоит покупать комплектный агрегат из числа тех, которые хронически недолговечны на определенной модели авто – например, вариатор CVT некоторых типов. Если они массово выходят из строя на автомобилях рядовых граждан, откуда на “разборке” взяться исправному? То же и с деталями-“расходниками” типа дисков сцепления, фрикционов, двухмассовых маховиков и тому подобное.

Ходовая часть

Подбор подержанных частей для подвески осложняется тем, что некоторые из них содержат детали-“расходники”. Однако, рычаги и “стойки” покупают почти все владельцы “битков”, которые проходят восстановление – вместо погнутых в ДТП. Здесь нужно иметь в виду, что “на глаз” выявить деформацию большинства деталей подвески непросто, да и инструментальные замеры мало что дают.

При выборе упругих элементов подвески (пружин, рессор, торсионов) очень желательно приобретать их парами. К сожалению, мало где их демонтируют и хранят попарно

Как ни странно, но есть немало автомобилистов, которые покупают в подержанном виде даже узлы и детали для тормозов. Это можно объяснить традиционно большим запасом надежности компонентов тормозной системы. Мы бы не советовали такой вариант “закупов”, но отметим, что часто дефекты и недостатки деталей тормозной группы можно увидеть визуально: нарушение герметичности, порванные пыльники, механически изношенные соединения.

Светотехника

Фары и задние фонари в современных машинах стоят немалых денег, поэтому не удивительно, что очень часто владельцы поврежденных машин покупают именно б/у оптику. И в этом есть не только финансовый смысл, так как неоригинальная оптика очень часто хуже по качеству – прозрачный пластик быстро желтеет, а долговечность линз ниже желаемой. Когда световые приборы нужны для американских версий автомобилей, приходится учитывать, что цвет и характеристики луча у них отличаются от европейских – а евро-версий многих моделей на наших шротах гораздо меньше.

Рекомендация Авто24

К покупке запчастей на “разборке” каждый раз нужен взвешенный подход, потому что сиюминутная экономия со временем может вылиться в большие затраты. Во многих случаях смысл в такой покупке можно найти, но каждый раз необходимо принимать во внимание такой нематериальный фактор, как безопасность.

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