Поки перед власником не постане питання заміни вітрового скла, він може і не здогадуватися, скільки функцій несе ця нехитра на перший погляд деталь.

Водій, який їздить щодня на далекі відстані, знає, що вітрове (його ще називають “лобове”) скло доводиться міняти не лише тоді, якщо воно розіб'ється. Але так чи інакше, перш ніж купити нове вітрове скло, потрібно розібратися, яке саме вам потрібно.

В ідеалі нове вітрове скло має бути тієї ж товщини, що і рідне. Хоча багато постачальників запчастин економлять якраз на цьому.

Отже, при виборі скла потрібно врахувати такі параметри.

Розмір. Зрозуміло, що для кожної моделі – своя форма і розміри лобового скла. Але пам'ятайте також, що багато моделей випускалися під різними брендами та іменами. При цьому запчастини до деяких марок можуть бути дешевшими, хоча це насправді одна і та ж деталь. Майте на увазі, що для сучасних лобових вікон важлива не лише ширина і висота, але і товщина. І саме на ній економлять багато виробників. Сучасні лобові несуть частково і силове навантаження, тобто при недостатній товщині лобового скла кузов не буде таким же міцним, як з "рідним" склом.

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Прозорість. У багатьох іменитих автовиробників прийнято трохи підфарбовувати все скло. Мається на увазі не тонування в нашому розумінні, а ледь помітний блакитний, зеленуватий, коричневий відтінок. Це не обов'язкова умова, але якщо ви хочете залишити машину в автентичному вигляді, цей момент теж потрібно врахувати.

Багато автовиробників традиційно надають склу своїх машин ледь помітний відтінок. Це можна враховувати при виборі скла.

Спосіб встановлення. Скло, яке вклеюється в отвір, повинно мати по периметру спеціальне напилене покриття для кращої адгезії і подальшого захисту клею від ультрафіолету. Потрібно простежити, щоб цей шар був на місці.

Додаткові функції скла. Дізнайтеся, яке ще функціональне навантаження несе ваше скло крім того, що воно є власне лобовим склом. Тобто на ньому може бути розташована одна або кілька камер, зона для відображення даних з проектора HUD, датчики світла і дощу, вбудована антена і підігрів – загальний або зони двірників. Крім того, є скла атермальні – з напиленням з іонів срібла, які перешкоджають нагріванню інтер'єру на сонці. Наявність цих опцій залежить не тільки від моделі, але і від рівня комплектації конкретно вашого екземпляра авто.

Вітрові вікна сучасних автомобілів можуть поставлятися з місцем для кріплення камер і датчиків.

Виробник. Практично для кожної моделі можна знайти вітрове скло декількох виробників: оригінальне (часто дуже дороге), дешеве китайське і знову ж китайське, але досить непоганої якості. Більшість свідомих автовласників, до слова, вважають за краще саме останній варіант, умовно названий "якісний Китай". Проте ніхто не забороняє звернутися на авторозборку, де продають вживані деталі. Майте тільки на увазі, що з усіх стекол саме вітрове часто Практично для кожної моделі можна знайти вітрове скло декількох виробників: оригінальне (часто дуже дороге), дешеве китайське і знову ж китайське, але досить непоганої якості. Більшість свідомих автовласників, до слова, вважають за краще саме останній варіант, умовно названий "якісний Китай". Проте ніхто не забороняє звернутися на авторозборку, де продають вживані деталі. Майте тільки на увазі, що з усіх стекол саме вітрове часто виявляється подряпаним – а це досить істотний недолік.

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Наостанок порадимо разом зі склом купити хороший клей для його установки. Хороший – схвалений автовиробником. Тільки при використанні такого клею кузов збереже розраховану конструкторами жорсткість. Також і в разі ДТП, а це вже безпека – як ваша, так і ваших близьких.



Клей для монтажу скла краще брати зі схвалених автовиробником. Інакше кузов втратить жорсткість і характеристики міцності в разі ДТП.

А якщо ваше скло встановлюється не на клей, а на гумовий ущільнювач, не пошкодуйте грошей на нову “гумку”. Адже якщо вона пересохла від старості, під неї буде потрапляти вода і отвір кузова почне іржавіти – з усіма наслідками.

Рекомендація Авто24

Тонкощів в цьому питанні так багато, що найкраще буде пошукати не просто людину, що вклеїть скло, а спеціалізовану майстерню, яка зробить для вас все під ключ. І з якої можна буде запитати, якщо якусь зі своїх функцій нове скло виконувати не буде. Якщо ж вам захочеться заощадити гроші, вам доведеться самому вникнути в усі деталі і простежити за дотриманням всіх тонкощів при підборі і монтажі скла.

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