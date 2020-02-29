Пока перед владельцем не встанет вопрос замены ветрового стекла, он может и не догадываться, сколько функций несет эта нехитрая на первый взгляд деталь.

Водитель, покрывающий ежедневно большие расстояния, знает, что ветровое (или лобовое) стекло приходится менять не только когда оно разобьется. Но так или иначе, прежде чем купить новое лобовое стекло, нужно разобраться, какое именно вам нужно.

В идеале новое лобовое стекло должно быть той же толщины, что и родное. Хотя многие поставщики запчастей экономят как раз на этом.

Таким образом, при выборе стекла нужно учесть следующие параметры.

Размеры. Понятно, что для каждой модели – своя форма и размеры лобового. Но помните также, что многие модели выпускались под разными брендами и именами. При этом запчасти к некоторым маркам могут быть дешевле – при том что на самом деле это одна и та же деталь. Имейте в виду, что для современных лобовых стекол важна не только ширина и высота, но и толщина. И именно на ней экономят многие производители. Между тем, нынешние стекла несут отчасти и силовую нагрузку, т.е. при недостаточной толщине лобового стекла кузов не будет таким же прочным, как с “родным” стеклом.

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Прозрачность. У многих именитых автопроизводителей принято слегка подкрашивать все стекла. Имеется в виду не тонировка в нашем понимании, о окрашивание в его массиве стекла в чуть заметный голубоватый, зеленоватый, коричневатый оттенок. Это не обязательное условие, но если вы хотите оставить машину в аутентичном виде, этот момент тоже нужно учесть.

Многие автопроизводители традиционно придают всем стеклам своих машин едва заметный оттенок. Это можно учитывать при выборе стекла.

Способ установки . Стекло, которое вклеивается в проем, должно иметь по периметру специальное напыленное покрытие для лучшей адгезии и последующей защиты клея от ультрафиолета. Нужно проследить, чтобы этот слой был на месте.

Дополнительные функции стекла. Разберитесь, какую еще функциональную нагрузку несет ваше стекло - кроме того что оно является собственно лобовым стеклом. То есть на нем может быть расположена одна или несколько камер, зона для отражения данных с проектора HUD, датчики света и дождя, встроенная антенна и подогрев – общий или зоны дворников. Кроме того, есть стекла атермальные - с напылением из ионов серебра, которые препятствуют нагреву интерьера на солнце. Наличие этих опций зависит не только от модели, но и от уровня комплектации конкретно вашего экземпляра авто.

Лобовые стекла современных автомобилей могут поставляться с площадками для крепления камер и датчиков.

Производители. Практически для каждой модели можно найти лобовое стекло нескольких производителей: оригинальное (часто очень дорогое), дешевое китайское и снова-таки китайское, но достаточно неплохого качества. Большинство сознательных автовладельцев, к слову, предпочитают именно последний вариант, условно называемый “качественный Китай”. Наконец, никто не запрещает обратиться на разборку. Имейте только в виду, что из всех стекол именно лобовое часто . Практически для каждой модели можно найти лобовое стекло нескольких производителей: оригинальное (часто очень дорогое), дешевое китайское и снова-таки китайское, но достаточно неплохого качества. Большинство сознательных автовладельцев, к слову, предпочитают именно последний вариант, условно называемый “качественный Китай”. Наконец, никто не запрещает обратиться на разборку. Имейте только в виду, что из всех стекол именно лобовое часто оказывается исцарпанным – а это весьма существенный недостаток.

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Напоследок посоветуем вместе со стеклом купить хороший клей для его установки. Хороший – в смысле одобренный автопроизводителем. Только при использовании такого клея кузов сохранит рассчитанную конструкторами жесткость. В том числе и в случае ДТП, а это уже безопасность – как ваша, так и ваших близких.



Клей для монтажа стекла лучше брать из одобренных автопроизводителем. Иначе кузов потеряет жесткость и характеристики прочности в случае ДТП.

А если ваше стекло устанавливается не на клею, а через резиновый уплотнитель, не пожалейте денег на новую “резинку. Ведь если она пересохла от старости, под нее будет попадать вода и проем кузова начнет ржаветь – со всеми вытекающими последствиями.

Рекомендация Авто24

Тонкостей в этом вопросе так много, что лучше всего будет поискать не просто вклейщика, а специализированную мастерскую, которая сделает для вас все под ключ. И с которой можно будет спросить, если какую-то из своих функций новое стекло исполнять не будет. Если же вам захочется сэкономить деньги, вам придется самому вникнуть во все детали и проследить за соблюдением всех тонкостей при подборе и монтаже стекла.

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