Ніхто не знає точно, яка доля українського автопарку ремонтується за допомогою вживаних запчастин. Але достеменно можна сказати, що відсоток цей вражаючий. Отже, коли вже це явище існує, спробуємо розібратися, коли дійсно варто купувати б/в деталі, а коли ні.

З різних причин вживані запчастини стали порятунком для багатьох автомобілістів. Але насправді в деяких випадках вони можуть бути не стільки корисними, скільки небезпечними. Коли ж саме?

Де беруться запчастини “б/у”

Мережа так званих “розборок“, де можна купити деталі та агрегати зі списаних машин, вкриває всю країну. Це можуть бути як приватні подвір’я чи імпровізовані майданчики, де розбирають 30-річні “Жигулі“ та “Кадети“, так і комп’ютеризовані склади, куди централізовано постачаються деталі зі шротів Європи та Америки.

Збираючись купувати вживані запчастини, подумайте про те, звідки беруть “розборки” деталі саме для вашої моделі

Саме від моделі та її покоління залежить стан вживаних деталей та їх наявність. Зрозуміло, що для давно знятих з виробництва автомобілів можна знайти лише або зношені, або вражені корозією (якщо це стосується кузова) деталі. Краща ситуація з більш свіжими моделями, особливо якщо вони поширені в Україні.

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Останні два-три роки в Україні велика пропозиція вживаних запчастин до цілого переліку європейських моделей, в першу чергу – німецьких та французьких. Десятки тисяч “єворблях“, так і не отримавши української реєстрації, перемістилися з доріг на шроти. Але, як не дивно, гідних компонентів там небагато, оскільки на “розборки“ потрапили найгірші екземпляри, які не було сенсу легалізувати.

Написи білим маркером по металу – одна з ознак того, що деталь за походженням зі шроту

Окремий бізнес – постачання розбитих автомобілів з-за океану спеціально для ремонту таких самих “битків“, але куплених українцями для відновлення та подальшої експлуатації. Перелік моделей тут доволі обмежений, відповідно особливостей американського ринку.

Переваги та недоліки вживаних запчастин

Плюси Якість виробника

Ціна (не завжди)

Єдино можливий варіант (для малопоширених моделей) Мінуси Невеликий або невідомий остаточний ресурс (не завжди)

Можливі приховані дефекти

Ймовірність придбати товар кримінального походження Як бачимо, недоліки та переваги вживаних деталей залежать від багатьох факторів. І великою мірою це – належність компоненту до тієї чи іншої групи деталей.

Кузовщина

Це найбільш доцільний вид покупки на “розборці”. Адже дефекти на кузовних деталях легко побачити неозброєним оком, та й на безпеку “старість” кузовної деталі впливає не сильно. Слід мати на увазі, що в багатьох випадках ціна на оригінальну кузовну деталь, зняту зі старої машини, буде значно вище, ніж на нову, але неоригінальну. Причина – низька якість “новодєла”, зокрема, відхилення геометричних розмірів та гірший антикорозійний захист. Відповідно, при встановленні нової, але не дуже якісної деталі доведеться оплатити додаткову роботу майстрів з підгонки або нанесення антикору.

Деталі передньої частини кузову найбільш затребувані і на первинному, і на вторинному ринках кузовних запчастин

Двигун

Це група деталей, які взагалі важко рекомендувати до покупки у вигляді “з рук” – навіть якщо ви купуєте так званий “контрактний” комплектний мотор з гарантією. Тому що по-справжньому перевірити двигун можна лише на машині, а його встановлення під капот обходиться зараз у кругленьку суму. Перевірити ступінь зносу деталі силового агрегату не завжди просто – потрібні особливі знання та високоточний інструмент. Більш-менш прийнятним винятком буде хіба що двигун з молодого авто-“донора”, який потрапив у важке ДТП без пошкодження передньої частини.

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В ідеалі багато які деталі двигуна на “розборці” варто купувати лише у комплекті з працюючими з ними у парі, інакше зібраний агрегат не працювати довго. Йдеться, наприклад, про колінвал та поршні з шатунами, розподільчий вал з “постіллю” тощо. Простіше за все із навісним обладнанням двигуна: його простіше оцінити й не так складно ще раз демонтувати, якщо виявиться його непридатність.

Щоб замаскувати сумнівну сутність вживаного двигуна, продавці винайшли термін “контрактний”. Але незношений мотор тут все одно знайти непросто

Трансмісія

Є моделі автомобілів з “вічною” коробкою передач – такі можна купляти й у вживаному вигляді. Натомість однозначно не варто купувати комплектний агрегат з-поміж тих, які хронічно недовговічні на певній моделі авто – наприклад, варіатор CVT деяких типів. Якщо вони масово виходять з ладу на автомобілях пересічних громадян, звідки на “розборці” взятися справному? Те саме і з деталями“розхідниками” типу дисків зчеплення, фрикціонів, двомасових маховиків тощо.

Ходова частина

Підбір вживаних частин для підвіски ускладняється тим, що деякі з них містять деталі-“розхідники”. Проте, важелі та “стійки” купують майже всі власники “битків”, які проходять відновлення – замість погнутих у ДТП. Тут треба мати на увазі, що ”на око“ виявити деформацію більшості деталей підвіски не просто, та й інструментальні заміри мало що дають.

При виборі пружних елементів підвіски (пружин, ресор, торсіонів) дуже бажано купувати їх парами. На жаль, мало де їх демонтують і зберігають попарно

Як не дивно, але є чимало автомобілістів, які купують у вживаному вигляді навіть вузли та деталі для гальм. Це можна пояснити традиційно великим запасом надійності компонентів гальмівної системи. Ми б не радили такий варіант, але зазначимо, що часто дефекти та недоліки деталей гальмівної групи можна побачити візуально: порушення герметичності, порвані пильники, механічно зношені з’єднання.

Світлотехніка

Фари та задні ліхтарі в сучасних машинах коштують чималих грошей, тому не дивно, що дуже часто власники пошкоджених машин купують саме вживану оптику. І в цьому є не лише фінансовий сенс, адже неоригінальна оптика дуже часто гірша за якістю – прозорий пластик швидко жовтіє, а довговічність лінз нижче бажаної. Коли світлові прилади потрібні для американських версій автомобілів, доводиться враховувати, що колір та характеристики променю у них відрізняються від європейських – а євро-версій багатьох моделей на наших шротах набагато менше.

Рекомендація Авто24

До купівлі запчастин на “розборці” щоразу потрібен зважений підхід, адже миттєва економія з часом може вилитися у великі витрати. В багатьох випадках сенс у такій покупці можна знайти, але щоразу треба брати до уваги такий нематеріальний чинник, як безпека.

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