Коли потрібно виїхати надовго усією родиною, в машину потрібно вмістити чимало майна. Але перевантажена машина, підвіска якої “лежить” на відбійниках, далеко не поїде. “Авто 24” знає кілька простих прийомів, як без великих витрат часу збільшити вантажопідйомність сімейного авто.

Маршрути, якими тікають від війни українські громадяни, нерідко проходять поганими шляхами. Тому машиною, яка присіла до самої дороги, буде дуже важко подолати відстань 800 – 1000 км, які відділяють палаючі нині міста від безпечних регіонів. Але поки родина нашвидку пакує речі, водій може вжити деяких заходів, щоб бодай трохи підняти машину над дорогою.

Проставки під пружини

Спосіб потребує часу й участі механіків СТО, але це один з найнадійніших і одночасно недорогих способів (комплект проставок під задні пружини коштує близько 100 грн). Для багатьох популярних моделей автомобілів у продажу є такі собі гумові або пластикові втулки, які підставляються під пружини задньої підвіски. Їх називають “проставками”, вони бувають різної товщини. Мінус цього варіанту – пружина, отримавши більший попередній натяг, виявляється більш жорсткою, що відбивається на комфорті для пасажирів. Але нам здається, що у нашому випадку це не має особливого значення.

Проставки під пружини для збільшення кліренсу (дорожнього просвіту) бувають різних типів. Для кожної моделі авто потрібні свої проставки

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Підсилені пружини

Для багатьох масових моделей у продажу є як стандартні пружини, так звані “підсилені”. Вони мають більшу жорсткість, тобто машина з ними менше просідає під масою багажу і пасажирів. Має сенс придбати перш за все задні пружини, адже основний корисний багаж у нас прийнято нагромаджувати у задній частині кузову. Для заміни пружин потрібно певний інструмент та оглядова яма або підйомник.

Для багатьох популярних моделей автомобілів існують так звані підсилені пружини (на фото – ліворуч), які мають більшу жорсткість

Ставити більш жорсткі пружини на передню вісь теж можна, але у більшості моделей це тривала і коштовна процедура, яку ми б не радили розпочинати перед такою важливою і далекою поїздкою, як евакуація – тим більше, якщо виконувати роботу ви будете не на фірмовій СТО, яка гарантує високу якість робіт. Мінус варіанту з жорсткими пружинами – у меншій комфортності руху, але перед способом з простаками тут є перевага: пружини працюватимуть у штатному режимі, тобто теоретично будуть більш довоговічними..

Звільніть багажник від зайвого

Це, певно, найпростіший спосіб збільшити вантажопідйомність автомобіля. Приберіть з багажника те, що постійно їздить у ньому, чекаючи “своєї нагоди” та не знадобиться вам в мандрівці.

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Шини більшого діаметру

Деякі моделі шин при одних тих самих розмірах в місці посадки на диск мають більший зовнішній діаметр. Різниця невелика, але до 1,5 м кліренсу на цьому можна отримати. Спеціально купувати більші покришки та монтувати їх на автомобіль ви навряд чи будете, але якщо раптом у гаражі завалялися такі шини – наприклад, старі, але ще без критичного зносу – їх можна використати.

Шини одного того ж самого розміру в місці посадки на диск можуть мати різний зовнішній діаметр. Це можна використати для збільшення кліренсу

Оптимізація

Розподіліть вантаж по автомобілю рівномірно, щоб не було так, що, скажімо, задня частина, сидить значно нижче, ніж передня. Використовуйте для розміщення важких сумок простір у ногах пасажирів, як задніх, так і переднього. Якщо дружину з дітьми всадовити ззаду, то переднє сидіння цілком можна перетворити на “філію” багажника. Нагадаємо також, що розміщений у салоні вантаж дуже рекомендується фіксувати, краще за все – тими самими пасажирськими ременями безпеки.

Рекомендація “Авто 24”

Те, що ми шляхом застосування більш жорстких пружин або великих шин піднімемо машину над асфальтом, же не значить, що легкове авто можна перетворювати на вантажівку. Надмірні навантаження все одно руйнуватимуть силовий каркас кузова та деталі ходової. Тому не зловживайте тривалою експлуатацією легковика з величезною кількістю багажу і пасажирів у салоні. До речі, паспортна вантажопідйомність типового авто В- та С-класу – на рівні 400 кг. І це сумарна цифра, разом з людьми у салоні та запасом пального. Тож якщо у вас старий або просто не дуже надійний автомобіль, краще беріть мінімум речей, але залиште собі більше шансів дістатися безпечних місць без ремонтів ходової у дорозі.

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