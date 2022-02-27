Тисячі українських громадян змушено зірвалися з місць і вирушили автотранспортом у більш безпечні регіони. Виявилося, що навіть ті шляхи, які проходять далеко від реальних бойових дій, стали небезпечними для пересічного водія.

Головні особливості українських автошляхів у перші дні бойових дій – надмірна кількість транспорту, що рухається в один бік, нервозна в цілому обстановка і наявність недосвідчених водіїв, які нечасто зустрічаються у мирний час.

Протягом трьох днів особливо жвавий рух транспорту спостерігався трасами західного напрямку: Е40 Київ – Чоп, М07 Київ – Ковель (“Варшавка”) та Е50 – Н01 “Дніпро – Стрий”.

Такий вигляд мала траса E50 – Н01 в дні масової евакуації. У звичайні дні ця ділянка шляху на Кіровоградщині майже постійно порожня

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Суцільний потік транспорту у попутному напрямку. В цілому для мешканців великих міст це звичний режим руху – але якщо він триває не п’ять – шість годин поспіль. Це швидко втомлює водія, тому якщо є змога, краще мінятися кожні дві години. Це одна небезпека у такому ритмі руху – відносно велика кількість авто, які, розуміючи свою безкарність, рухалися по зустрічній смузі, а при появі машин назустріч намагаються повернутися у “свій” потік. Це була одна з основних причин ДТП у ці дні.

Суцільний потік транспорту назустріч. Тут головна складність – вчасно відгальмовуватися та ухилятися від нетерплячих співвітчизників, які обганяють свій потік по зустрічній або несуться нею у тривалому режимі.

“Обочечники”. Під час масової евакуації у великій кількості спостерігалися водії, відомі мешканцям великих міст як “обочечники” – ті, хто обганяє потік по узбіччю. Тобто дисциплінованим водіям в умовах нервозного трафіку дуже корисно контролювати крім іншого також і праву сторону, навіть тим, хто тримається виключно у правій смузі. Через таких водіїв рух потоку уповільнювався ще більше.

“Чайники” та “підсніжники”

У транспортних потоках вимушено опинилися люди та машини, які, м’яко кажучи, з’являються на шляхах дуже нечасто. Через недосвідчених автомобілістів у напруженому трафіку траплялися численні аварії – хоч і незначні, але все одно такі, що перешкоджали загальному руху. Такі драйвери губляться у складних ситуаціях, паркуються, перекриваючи виїзди з АЗС, глухнуть у “тягнучках”, посилюючи пробки.

Вже три дні всі основні траси в західному напрямку заповнені автомобілями з громадянами, які вивозять дітей якомога далі від війни

Але досвідченим водіям можна порадити ставитися до помилок молодих колег з розумінням і допомагати їм у складних ситуаціях. Принаймні, це почасти знівелює проблеми, які створюють не дуже грамотні дії новачків для інших учасників руху.

Ще один комплект проблем традиційно для подібних дорожніх ситуацій створюють старі, зношені автомобілі. При тривалому русі в умовах щільного трафіку такі машини швидко втрачають залишки ресурсу і починають ламатися. Закипають двигуни, заклинюють гальмівні колодки, відмовляє зчеплення, сідають акумулятори – це найтиповіші поламки старих машин будь-яких моделей незалежно від марки. Певно, найрозумнішим буде допомогти такому бідоласі – як мінімум прибрати машину з дороги, щоб звільнити дорогу іншим.

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Ночівля

Дістатися до місця призначення за світлову добу більшість евакуйованих не змогла. Між тим, деякі міста по маршруту слідування основних потоків евакуйованих закрили в’їзд до транзитного транспорту.

Машини варто заправити ще перед виїздом, на трасах – великі черги до АЗС

З іншого боку, місцева влада, небайдужі громадяни та церковні громади у деяких містах навпаки, організували ночівлю для евакуйованих. Радимо з цього приводу, на під’їзді до того чи іншого населеного пункту, моніторити сторінки та групи місцевих громад у соцмережах – там публікуються контакти, за якими можна звертатися подорожуючим. Крім готелів, пропонується безкоштовна ночівля у спеціально виділених школах, церквах, будинках культури.

Рекомендація “Авто 24”

Залишатись стриманим, уникати надмірного хвилювання і паніки дуже важливо для власної безпеки. Навіть якщо дорога вкрита безліччю вибоїн та забита транспортом, а водії навколо масово проявляють не найкращі людські якості, вам буде простіше, якщо опанувати себе і діяти суто логічно. Власне, це правило діє не лише за умов бойових дій.

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