Коли в країні війна, мирним громадянам краще за все слідувати вказівкам влади – а її представники радять залишатися вдома. Але ж багато кому з нас потрібно дістатися кудись – до тієї ж домівки, наприклад – власним транспортом. В такий час кожна поїздка може виявитися незвичною, тож бажано додатково укомплектувати машину.

Сувора реальність воєнного часу може вплинути як на автомобіль, так і на його пасажирів. Відповідно, комплект додаткових аксесуарів стосується з одного боку машини та її спроможності продовжувати рух, а з іншого – безпеки пасажирів.

“Екстремальний” набір у кожного водія свій, але є певний доцільний мінімум, якого варто дотримуватися. Армійський котелок – не дуже вдала ідея

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Що взяти в машину у воєнний час

Для людей

Ковдру на випадок затримки у дорозі – на дворі зима

Аптечку з розширеним комплектом засобів (згідно рекомендацій МОЗ України)

Воду з розрахунку 1 – 3 л на людину

Зарядки для телефонів, у тому числі для живлення від розеток автомобіля

Ліхтарик на випадок затримки або ремонту у дорозі

Для автомобіля

Запас пального в каністрі

Повноцінне запасне колесо, а краще – два. Покриття доріг може бути пошкоджене або засмічено гострими уламками, через є велика ймовірність пошкодити шини.

Туристичну лопатку – наприклад, на випадок застрягання машини при об’їзді по путівцям; вона також може стати зброєю при захисті від мародерів.

Якщо машина не нова, не завадить невеликий запас робочих рідин – антифризу, оливи, гальмівної рідини.

Міцний буксирний трос. Дуже бажано, щоб це був дійсно міцний трос. Адже якщо вас буде тягнути стороння машина, немає гарантій що її водій має достатньо вміння і ретельності, щоб не порвати дешевий китайський шнурок, який ми часто возимо у багажнику під виглядом троса.

Однак, крім аксесуарів, якими бажано доукомплектувати машину для поїздок у смутні часи, є певні речі, які навпаки не бажано мати в цивільному авто, яке експлуатується в умовах військового стану.

Одна з реальних перешкод при пересуванні автомобілем у період воєнного стану – перевірки на дорогах.

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Що не можна мати у машині у воєнний час

Не варто возити зброю, якщо ви не військовий і не маєте стійких навичок її використання. А також якщо вона не зареєстрована. Її наявність може віднести вас в очах патрульних на блок-постах до категорії ворогів, диверсантів, агентів тощо.

Занадто великий ніж, або ніж з ознаками бойового – довжиною понад 8 – 9 см, завтовшки більше 2,5 мм та з характерною канавкою на лезі. Він може викликати надмірну увагу до вас з боку представників силових структур у випадку догляду машини

Недобре, якщо десь у вашому багажнику заваляється будь-який військовий атрибут – гільза (навіть від мисливського набою), тактичні рукавички, черевики-бєрци, фляга “з воєнторгу” тощо.

Сумки та рюкзаки у багажнику теж не повинні бути військового типу (так звані тактичні) – це так саме може викликати підозри у вашій належності до якогось війська. Це саме стосується одягу

Пальне або іншу горючу рідину у скляній або неміцній тарі. При можливих різких еволюціях машини така “упаковка” може пошкодитися, пальне пролитися і стати причиною великою пожежі.

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А взагалі, майте не увазі, що крім небезпеки від обстрілу, на воєнних шляхах є ще один вид небезпеки – від шахраїв або просто нерозумних людей, які бажають скористатися ситуацією і нажитися на подорожніх або просто ствердитися у своїх амбіціях.

Навіть у гарячці евакуації треба керувати машиною обережно, адже далеко від дому розв'язувати проблеми з шинами набагато складніше

Рекомендація “Авто 24”

Вирушаючи у дорогу в дні, коли в країні йдуть бойові дії, добре обміркуйте маршрут. Максимально заправте машину пальним. Врахуйте можливі перешкоди у вигляді блок-постів, зруйнованих мостів тощо. Ще удома прокладіть резервні маршрути – в об’їзд негараздів, які можуть біля подібних об’єктів трапитися. У воєнний час навігатори (навіть на онлайн, на мобільних телефонах) можуть давати невірну інформацію, адже вона постійно змінюється. Намагайтеся не їздити повз розташування військових частин, аеродроми, телевежі та інші об’єкти стратегічно важливої інфраструктури.

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