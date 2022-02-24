Офіційні державні канали для отримання інформації про ситуацію з транспортом та дорогами.

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Зараз органи влади повідомляють оперативні новини зі свої сторінок у мережі Фейсбук та месенджері Телеграм. Інші джерела інформації можуть розповсюджувати фейкові новини.

Офіс Президента України

Генеральний штаб Збройних сил України

Кабінет Міністрів України



Міністерство оборони України



Міністерство внутрішніх справ



Національна поліція України



Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС)

Державна прикордонна служба України

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Сухопутні війська ЗС України

Військово-морські сили ЗСУ

Територіальна оборона ЗСУ

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі:

Міністерство інфраструктури України

Укрзалізниця

Украерорух

Укравтодор

Міжнародний аеропорт “Бориспіль”



Адміністрація морських портів України

Міжнародний аеропорт “Львів”

Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ)

Закликаємо усіх зберігати спокій.