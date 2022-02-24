Официальные государственные каналы для получения информации о ситуации с транспортом и дорогами.
Получайте информацию только из официальных источников. Сейчас органы власти сообщают оперативные новости со своих страниц в сети Фейсбук и мессенджере Телеграмм. Другие источники информации могут распространять фейковые новости.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС)
Государственная пограничная служба Украины
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
Относительно движения транспорта и работы инфраструктурной отрасли:
Министерство инфраструктуры Украины
Международный аэропорт ”Борисполь"
Администрация морских портов Украины
Международный аэропорт ”Львов"
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)
Призываем всех сохранять спокойствие.