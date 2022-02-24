Официальные государственные каналы для получения информации о ситуации с транспортом и дорогами.

Получайте информацию только из официальных источников. Сейчас органы власти сообщают оперативные новости со своих страниц в сети Фейсбук и мессенджере Телеграмм. Другие источники информации могут распространять фейковые новости.

Офис Президента Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Кабинет Министров Украины

Министерство обороны Украины

Министерство внутренних дел

Национальная полиция Украины

Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС)

Государственная пограничная служба Украины

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

Сухопутные войска ВС Украины

Относительно движения транспорта и работы инфраструктурной отрасли:

Министерство инфраструктуры Украины

Укрзализныця

Украэродвижение

Укравтодор

Международный аэропорт ”Борисполь"

Администрация морских портов Украины

Международный аэропорт ”Львов"

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)

Призываем всех сохранять спокойствие.