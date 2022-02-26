Когда в стране война, мирным гражданам лучше всего следовать указаниям власти, а ее представители советуют оставаться дома. Но ведь многим из нас нужно добраться куда-то – до того же дома, например – собственным транспортом. В такое время каждая поездка может оказаться необычной, поэтому желательно дополнительно укомплектовать машину.

Суровая реальность военного времени может повлиять как на автомобиль, так и на его пассажиров. Соответственно комплект дополнительных аксессуаров касается с одной стороны машины и ее способности продолжать движение, а с другой – безопасности пассажиров.

"Экстремальный" набор у каждого водителя свой, но есть определенный целесообразный минимум, который следует соблюдать. Армейский котелок – не очень удачная идея

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Что взять в машину в военное время

Для людей

Одеяло на случай задержки в пути – на дворе зима

Аптечку с расширенным комплектом средств (согласно рекомендациям Минздрава Украины)

Воду из расчета 1 – 3 л на человека

Зарядки для телефонов, включая питание от розеток автомобиля

Фонарик на случай задержки или ремонта в пути

Для автомобиля

Дополнительный запас топлива в канистре

Полноценное запасное колесо, а лучше – два. Покрытие дорог может быть повреждено или замусорено острыми обломками, что увеличивает вероятность повредить шины.

Туристическую лопатку – например, на случай застревания машины при объезде по проселкам; она же может послужить оружием при защите от мародеров.

Если машина не новая, не помешает небольшой запас рабочих жидкостей – антифриза, масла, тормозной жидкости.

Прочный буксирный трос. Очень желательно, чтобы это был действительно крепкий трос. Ведь если вас будет тянуть посторонняя машина, нет гарантий, что ее водитель имеет достаточно умения и усердия, чтобы не порвать дешевый китайский шнурок, который мы часто возим в багажнике под видом троса.

Однако, кроме аксессуаров, которыми желательно доукомплектовать машину для поездок в смутное время, есть определенные вещи, которые наоборот не желательно иметь в гражданском авто, эксплуатируемом в условиях военного положения.

Одно из реальных препятствий при передвижении на машине в период военного положения – проверки на дорогах.

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Что нельзя возить в машине в военное время

Не стоит возить оружие, если вы не военный и не имеете стойких навыков его использования. А также если оно незарегистровано. Его наличие может отнести вас в глазах патрульных на блокпостах к категории врагов, диверсантов, агентов и т.п.

Слишком большой нож или нож с признаками боевого – длиной более 8 – 9 см, толщиной лезвия более 2,5 мм и с характерной канавкой на лезвии. Он может вызвать чрезмерное внимание к вам со стороны представителей силовых структур в случае досмотра машины, очень вероятного во время военного положения.

Нехорошо, если где-то в вашем багажнике заваляется любой военный атрибут – гильза (даже от охотничьего патрона), тактические перчатки, ботинки-берцы, фляга "из военторга" и т.д.

Сумки и рюкзаки в багажнике тоже не должны быть военного типа (так называемые тактические) – это тоже может вызвать подозрения в вашей принадлежности к какому-либо войску. Это же касается одежды

Горючее или другую горючую жидкость в стеклянной или непрочной таре. При возможных резких эволюциях машины такая "упаковка" может повредиться, горючее пролиться и стать причиной большого пожара.

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А вообще, имейте в виду, что помимо угрозы обстрела, на военных дорогах есть еще один вид опасности – от злых или просто неразумных людей, желающих воспользоваться ситуацией и нажиться на путниках или просто утвердиться в своих амбициях.

Даже в горячке эвакуации нужно управлять машиной осторожно, ведь вдали от дома решать проблемы с шинами гораздо сложнее

Рекомендация “Авто 24”

Отправляясь в путь в дни, когда в стране идут боевые действия, хорошо обдумайте маршрут. Максимально заправьте машину. Учтите возможные препятствия в виде блокпостов, разрушенных мостов и т.д. Еще дома проложите резервные маршруты – в объезд проблем, которые могут у подобных объектов приключиться. В военное время навигаторы (даже на онлайн, мобильных телефонах) могут давать неверную информацию, ведь она постоянно меняется. Старайтесь не ездить мимо расположения воинских частей, аэродромов, телебашен и других объектов стратегически важной инфраструктуры.

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