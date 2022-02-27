Тысячи украинских граждан вынужденно сорвались с мест и отправились автотранспортом в более безопасные регионы. Оказалось, что даже дороги, проходящие вдали от реальных боевых действий, стали опасны для рядового водителя.

Главные особенности украинских автодорог в первые дни боевых действий – чрезмерное количество движущегося в одну сторону транспорта, нервозная в целом обстановка и наличие на дорогах неопытных водителей.

В течение трех дней особенно оживленное движение транспорта наблюдалось по трассам западного направления: Е40 Киев – Чоп, М07 Киев – Ковель (“Варшавка”) и Е50 – Н01 “Днепр – Стрый”.

Так выглядела трасса E50 – Н01 в дни массовой эвакуации. В обычные дни этот участок пути на Кировоградщине почти постоянно пуст.

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Сплошной поток транспорта в попутном направлении. В общей сложности для жителей больших городов это привычный режим движения – но если он длится не пять – шесть часов подряд. Это быстро утомляет водителя, поэтому, если есть возможность, лучше меняться или отдыхать каждые два часа. Еще одна опасность в таком ритме движения – относительно большое количество водителей, которые, понимая свою безнаказанность, двигались по встречной полосе, а при появлении машин навстречу пытались вернуться в свой поток. Это была одна из основных причин ДТП в эти дни.

Сплошной поток транспорта навстречу . Здесь главная сложность – вовремя оттормаживаться и уклоняться от нетерпеливых соотечественников, обгоняющих свой поток по встречной или несущихся так в длительном режиме.

"Обочечники". Во время массовой эвакуации в большом количестве наблюдались водители, известные жителям больших городов как "обочечники" - обгоняющие поток по обочине. То есть дисциплинированным водителям в условиях нервозного трафика очень полезно контролировать помимо прочего также правую сторону сзади себя, т.е. даже тем, кто держится исключительно в правой полосе. Из-за водителей-”обочечников” движение потока замедлялось еще больше.

“Чайники” и “подснежники”

В транспортных потоках эвакуирующихся по понятным причинам вынужденно оказались люди и машины, которые, мягко говоря, появляются на дорогах очень редко. Из-за неопытных автомобилистов в напряженном трафике случались многочисленные аварии – хоть и незначительные, но все равно препятствовавшие общему движению. Такие драйверы теряются в сложных ситуациях, неловко паркуются, перекрывая выезды с АЗС, глохнут в "тянучках", усугубляя заторы.

Основные трассы в западном направлении заполнены автомобилями с гражданами, которые везут детей подальше от войны

Но опытным водителям нужно относиться к ошибкам молодых коллег с пониманием и помогать им в сложных ситуациях. По крайней мере, это отчасти нивелирует проблемы, созданные не очень грамотными действиями новичков для других участников движения.

Еще один комплект проблем традиционно для подобных дорожных ситуаций создают подержанные, изношенные автомобили, которые и в щадящем режиме движения не очень успешно справляются со своей работой. А при продолжительном движении в условиях плотного трафика такие машины быстро теряют остатки ресурса и начинают ломаться. Закипают двигатели, заклинивают тормозные колодки, отказывает сцепление, садятся аккумуляторы – это самые типичные поломки подержанных машин любых моделей и марок. Наверное, самым умным будет помочь такому бедняге – как минимум убрать машину с дороги, чтобы освободить проезд другим.

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Ночевка

Добраться до места назначения за световые сутки большинство эвакуированных не успевали. То есть многим путешественникам в дороге требовалась ночевка. Между тем, некоторые города по маршруту основных потоков эвакуирующихся закрыли въезд транзитному транспорту.

Машины стоит заправить еще перед выездом, на трассах – большие очереди и ограничение по литражу

С другой стороны, местные власти, неравнодушные граждане и церковные общины в некоторых городах, наоборот, успешно организовали ночевку для эвакуированных. Советуем по этому поводу на подъезде к тому или иному населенному пункту мониторить страницы и группы местных общин в соцсетях – там публикуются контакты, по которым можно обращаться путешественникам поневоле. Кроме отелей, предлагается бесплатный ночлег в специально выделенных школах, церквях, домах культуры.

Рекомендация “Авто 24”

Оставаться сдержанным, избегать чрезмерного волнения и паники очень важно для собственной безопасности. Даже если дорога покрыта множеством выбоин и забита транспортом, а водители вокруг массово проявляют не самые лучшие человеческие качества, вам будет проще, если вы возьмете себя в руки и будете действовать сугубо рационально, без эмоций. Собственно, это правило действует не только в условиях боевых действий.

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