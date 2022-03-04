Коли доводиться користуватися машиною в умовах бойових дій, від її здатності самостійно рухатися іноді залежить людське життя. “Авто 24” зібрав кілька порад щодо того, як полагодити машину, яка через обстріл або погану дорогу отримала пошкодження і не може їхати далі.

Іноді здається, що машина пошкоджена настільки, що без допомоги професіоналів повернути їй здатність самостійно рухатися неможливо. Але насправді дещо зробити можна навіть у польових умовах і за мінімальних навичок.

Пробито два колеса – а запаска одна

Особливих хитрощів тут не потрібно. Обидва ведучі колеса (найчастіше передні) мають бути справними, а одне спущене треба поставити на задню вісь. Кілька кілометрів можна проїхати і на пустій шині, хоча від покришки після цього буквально нічого не залишиться, а диск доведеться або серйозно ремонтувати, або викидати. Сторону, де стоятиме не накачане колесо, бажано за можливістю максимально розвантажити.

На геть спущеному колесі можна проїхати кілька кілометрів – але не швидше 40 км/год і рівною дорогою. Шину після цього доведеться викинути

Більш щадний варіант потребує клопотів з розбортування покришки (потрібно 2 – 3 монтировки!), після чого її середину треба щільно заповнити чимось замість повітря, наприклад, упакувати туди стару куртку і ковдру.

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Відмовили гальма

Внаслідок пошкодження або через знос деталей гідравлічний привід гальм може розгерметизуватися і машина не буде гальмувати при натискуванні педалі. Якщо у вас достатньо акуратності, а ситуація потребує негайно продовжувати рух, треба згадати про другу функцію стоянкового гальма – “ручника”. Якщо їхати на першій передачі зі швидкістю 5 – 10 км/год, то можна обійтися двома типами уповільнення: по-перше, гальмування двигуном, скидаючи газ без вимикання передачі або зчеплення, а по-друге – стоянковим гальмом, який допоможе вам зупинити машину до нульової швидкості.

Два нюанси: на автоматичній коробці передач треба перейти в ручний режим і увімкнути 1-у передачу, а електричний “ручник” гальмує в такий ситуації так само, як і класичний тросовий. Будьте максимально обережні, на розганяйтеся вище вказаної швидкості.

Відмовило зчеплення

Якщо з якоїсь причина ви не можете натиснути зчеплення, то ви так само не зможете перемикати передачі. Але і без цього можна їхати, хоча з певними застереженнями. Треба при заглушеному двигуні увімкнути першу передачу, а потім, не чіпаючи педалей, увімкнути стартер, намагаючись запустити двигун. Стартер зрушить машину з місця, одночасно запускаючи двигун.

Одна з причин відмови зчеплення – розгерметизація гідроприводу. Можна спробувати долити бачок до рівня, але якщо дірка велика, це не допоможе

Машина в цей момент неприємно засмикається, але потім таки поїде – і далі її швидкістю можна керувати, натискуючи акселератор і гальмівну педаль. Гальмувати трохи важче, адже треба вимкнути запалювання і тиснути гальма. Для більш рішучих підказка – якщо під скидання газу спробувати долонею підштовхнути важіль МКП до нейтралі, можна вибити передачу – і зупинити машину гальмами буде простіше. Досвідчені водії при такій поламці вміють навіть перемикати передачі вгору і вниз.

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Пошкоджено систему охолодження

Перебитий або прорваний гумовий шланг можна банально перемотати скотчем або ізоляційною стрічкою, попередньо насухо витерши його поверхню. Надовго такого бандажу не вистачить, але один-два кілометри проїхати буде можна. А якщо періодично доливати воду, то і більше. Найгірша картина, коли пробито (неважливо, кулями чи гілками) радіатор.

Відремонтувати його у польових умовах неможливо, хоча видиму пробоїну можна спробувати тимчасово “заживити” препаратом типу “холодне зварювання”. Засипати порошкоподібний герметик є сенс лише при дуже незначних протіканнях.

Тріщину або пробоїну на патрубках можна замотати ізоляційною стрічкою, скотчем або пластиром з аптечки. Поверхню треба очистити та бажано знежирити

Не світять фари

Причин цієї проблеми декілька, в першу чергу – перегоряння запобіжника. Якщо його заміна неможлива, або не допомагає (місце розташування та номер запобіжника можна знайти у заводському мануалі або на кришці його коробки), спробуйте дещо варварський, але ефективний варіант. Протягніть дроти напряму від акумулятора до контактів лівої фари – вона засвітиться. Тут дуже важливо не влаштувати коротке замкнення, тому дроти мають бути щільно скручені й ретельно заізольовані. Дріт можна використати побутовий – від домашніх електроприладів, стінної проводки у зруйнованому будинку тощо, головне, щоб він був не надто тонкий.

Щоб напряму дати струм на лампочку фари, треба розрізати два дроти (чорний і червоний на фото) і під’єднатися до кінців, що йдуть до роз’єму (на фото синій)

Замість ізоляційної стрічки можна використати скотч (не шкодуйте накласти побільше шарів), а ще кращим рішенням буде лейкопластир з аптечки. Підказка: біля фари під‘єднатися буде легше, якщо обрізати дріт біля неї та підключитися до того відрізку, що стирчить з фари.

Перемикач світла перед початком поїздки увімкніть, щоб ззаду світилися габаритні вогні. За першої ж нагоди зверніться до професійного електрика.

Пошкоджено джгут проводки

Проводку іноді перебиває при обстрілі, і якщо решта систем ціла, можна спробувати відновити обірваний джгут, щоб машина поїхала. Знайти місце обриву можна, спираючись на пробоїни на кузові. Обидва кінці кожного обірваного дроту треба зачистити від пластику і скрутити між собою мідні жили, та так, щоб уникнути роз’єднання під час руху. І кожну таку “скрутку” треба ретельно заізолювати – або липкою стрічкою, або знову-таки лейкопластиром.

Для ізоляції перебитих дротів можна використати скотч або пластир з медичної аптечки. Можливо помилка – намотана липка стрічка може з’їхати вздовж дроту.

Всі вказані способи є розв'язанням проблеми, але з одним важливим зауваженням: рухатися на “відремонтованій” в такий спосіб машині у щільному загальному потоці або неможливо, або небезпечно. Тому наголосимо, що запропоновані нами варіанти – суто тимчасові рішення, які годяться тільки для короткого відрізку шляху, аби лише покинути небезпечну зону або доїхати до СТО в найближчому населеному пункті на маршруті. Тобто рухатися треба на невеликій швидкості та з надзвичайною обережністю.

Рекомендація “Авто 24”

Бережіть машину під час руху до безпечної території. Масовий рух автомобілів в одному напрямку, який з початку війни відбувається на трасах в бік Західної України, має вигляд суцільного потоку. У ньому машини різних класів і водії різних рівнів майстерності щільно йдуть на одній, часом доволі високій швидкості, через що є великий ризик завдати машині пошкоджень навіть без обстрілів. Не піддавайтесь загальному психозу, ведіть машину згідно з її можливостями та власними навичками.

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