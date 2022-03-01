Тепер це об’єктивна реальність: кожна мандрівка автомобілем в Україні може раз по раз перериватися зупинками і перевірками на блокпостах. “Авто 24” має кілька порад, як пройти блокпости без проблем і без тривалої затримки.

Під час війни на межі кожного міста і на кордонах певних територій облаштовують пости військовиків, які контролюють рух транспорту, а також те, що цей транспорт перевозить. Ці затримки, хоч і заважають мирним мешканцям, спрямовані саме на їхнє благо, тому треба ставитися до таких перевірок з розумінням. Інша справа, що своїми діями водій може ускладнити перевірку або навпаки, прискорити її проходження.

При наближенні до блокпоста треба завчасно знизити швидкість

Нагадаємо також, що за умов воєнного стану треба неодмінно носити з собою документи, що посвідчують особу – тобто паспорт або аналогічне посвідчення треба тримати при собі не лише водієві, а й кожному пасажиру. Цей момент варто з’ясувати ще під час посадки всіх в автомобіль, щоб потім не довелося витрачати час і пальне на повернення.

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Як спростити для себе проїзд блокпосту

Під’їжджаючи, заздалегідь знижуйте швидкість. Це дасть вам змогу зорієнтуватися і не зробити помилки з дотриманням схеми проїзду. Адже часто перед зоною контролю споруджено ”лабіринт” з бетонних блоків, в якому на надмірній швидкості можна не лише пошкодити авто, а й спровокувати якісь підозри у постових.

Подбайте про те, щоб військові могли здалеку побачити, що у салоні загрози для них немає. Якщо ви їдете у темну пору, увімкніть в салоні світло, якщо на склі у вас тонування, опустіть бокові вікна, також приберіть з них шторки та предмети, що закривають огляд.

Одна з головних причин появи блокпостів на дорогах – перевірка документів людей, що подорожують автотранспортом

Зрозуміло, що машина з жінками та дітьми у салоні викликає у перевіряючих менше побоювань, ніж та, яка везе чоловіків.

Тримайте багаж в організованому вигляді – сумках, валізах, рюкзаках, пакетах. Такі речі буде швидше вийняти з багажника для огляду ніж ті, що завантажені “насипом”.

Ви повинні мати чітке уявлення щодо того, що є у вашому багажі, щоб чітко і без підозрілих вагань відповісти на просте питання: “А тут що?”

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Якщо ви цивільна людина, під час бойових дій не возіть в машині, особливо на видних місцях, предмети явно військової належності: камуфляжний одяг, армійські черевики, рукавички, специфічні сумки тощо. Інакше ви будете змушені доводити солдатам, що ви не отримали десь армійське майно незаконним шляхом, або що ви не є перевдягненим загарбником, який везе свою амуніцію у багажнику.

Якщо вас зупинили, тримайтеся з постовими спокійно. Не варто сперечатися з військовими, це викличе у них роздратування у відповідь, і вашу машину доглядатимуть особливо довго.

Взагалі варто сказати, що саме від враження, яке ваша персона справить на військових, залежатиме тривалість вашої затримки на блокпосту. Тож будьте спокійні та виважені, ставтеся до вимог офіційних осіб з розумінням того, що це необхідно для загальної безпеки.

На блокпосту не можна

Вести відеозйомку

Покидати машину без дозволу військових

Стояти за спиною бійця, який перевіряє автомобіль

Готовність водія відкрити багажник для огляду прописана в офіційних правилах поведінки на блокпосту

Рекомендація “Авто 24”

Війна – дуже сувора річ, і навіть ті, хто в ній безпосередньо участі не беруть, постійно мають бути уважними та готовими до несподіванок. Перевірка на блокпосту – відповідальна процедура, і те, що на одному пункті вас пропустили без зупинки, ще не означає, що так само “ходом” можна буде проїхати наступний. А значить, ставитися до перевірок на дорозі під час війни завжди треба з відповідною серйозністю.

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