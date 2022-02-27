Скільки б не було загроз на дорогах і вулицях під час війни, декому з нас все одно доводиться користуватися автомобілем. "Авто 24” зібрав усі поради щодо зменшення небезпеки при пересуванні автомобілем в умовах воєнного часу.

Важливо відразу зрозуміти одну річ: то в мирний час ваш автомобіль здавався вам міцною сталевою фортецею, на якій не страшно вирушити у найсуворіші міські затори або навіть потрапити у ДТП. А у воєнний час стандартна легкова машина має нульовий захист від будь-яких засобів війни – майте це на увазі, коли вам спаде на думку: “Та я ж машиною – зараз швиденько проскочу”.

Легковий автомобіль насправді дуже вразливий для сучасних озброєнь

Отже, що треба робити для зменшення небезпеки під час їзди на машині під час війни?

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Зменшити до мінімуму кількість поїздок – навіть маршрутами, які ще учора здавалися вам безпечними.

Кожну, навіть невелику поїздку треба планувати – передбачаючи у тому числі запасні маршрути на випадок небезпеки, виявленої безпосередньо під час руху.

Уникайте проїзду повз об’єкти, які можуть становити зацікавленість для ворога: військові частини, великі вежі зв’язку, аеродроми, естакади та важливі транспортні розв’язки.

Будьте стриманими і ввічливими під час перевірки вашої машини і вас особисто на блок-постах та мобільними патрулями.

Не возіть у машині зайвих речей, які ускладнюють вищезгаданий огляд і тим більше – випадкових предметів, які умовно можуть означати ваш зв’язок з тим чи іншим військом: одяг камуфляжного кольору, взуття, флягу, сумку чи рюкзак армійського зразку

Підтримуйте машину у справному стані, принаймні ті агрегати, які відповідають за її можливість рухатися. Зупинка через поламку може коштувати надто дорого.

Якщо у вас дефіцит пального і бак майже порожній, майте окремий запас палива у невеликій (3–5 л) міцній тарі – щоб гарантовано залити його в бак для повернення додому або до АЗС, коли двигун заглухне через повне спорожнення бака.

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І взагалі, для того, щоб впевненіше почуватися у поїздках під час бойових дій, тримайте у машині такий собі розширений аварійний комплект. Це може бути ковдра, аптечка, пляшка води, зарядка для телефона, ліхтарик, повнорозмірна запаска, туристична лопатка, довгий міцний трос. Для цього майна краще завести окрему сумку.

Автошляхи під час бойових дій – не найкращий варіант поїздок легковим автомобілем, тож треба бути уважним з багатьох причин.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо бойові дії йдуть десь на відстані менше 50 – 70 км від вашого дому, краще таки нікуди не їздити і залишатися удома. Адже сучасна зброя має чималу дальність, а військова техніка – чималу мобільність, тож війна може наблизитися до вас швидше, ніж ви очікували. Майже кожну поїздку можна відкласти, якщо вона пов’язана з ризиком для життя.

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