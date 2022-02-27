Сколько бы ни было угроз на дорогах и улицах во время войны, некоторым из нас все равно приходится пользоваться автомобилем. "Авто 24" собрал все советы по уменьшению опасности при передвижении автомобилем в условиях военного времени.

Важно сразу понять одну вещь: то в мирное время ваш автомобиль казался вам крепкой стальной крепостью, на которой нестрашно соваться в самые безнадежные городские пробки или даже попасть в ДТП. А в военное время стандартная легковая машина имеет нулевую защиту от любых средств войны – имейте это в виду, когда вам придет в голову что-то типа: "Да я же машиной – сейчас быстренько проскочу".

Легковой автомобиль действительно очень уязвим для средств воздействия современных вооружений

Итак, что нужно делать для уменьшения опасности во время езды на машине во время войны в стране.

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Нужно снизить до минимума количество поездок – даже маршрутами, которые еще вчера казались вам безопасными.

Каждую, даже небольшую поездку нужно планировать – предполагая в том числе запасные маршруты на случай опасности, обнаруженной непосредственно во время движения.

Избегайте проезда мимо объектов, которые могут представлять интерес для врага: воинские части, большие вышки связи, аэродромы, эстакады и важные транспортные развязки.

Будьте сдержанны и вежливы во время проверки вашей машины и вас лично на блокпостах и ​​мобильными патрулями.

Не возите в машине лишних вещей, которые усложняют вышеупомянутый досмотр и тем более случайные предметы, которые даже условно могут означать вашу связь с тем или иным войском: одежду камуфляжного цвета, обувь, флягу, сумку или рюкзак армейского образца,

Поддерживайте машину в исправном состоянии, по крайней мере, те агрегаты, которые отвечают за ее возможность двигаться. Остановка из-за поломки может стоить слишком дорого.

Если у вас дефицит горючего и бак почти пуст, имейте отдельный запас топлива в небольшой (3–5 л) крепкой таре – чтобы гарантированно залить его в бак для возвращения домой или на АЗС, когда двигатель заглохнет из-за полного опорожнения бака.

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И вообще, для того, чтобы увереннее чувствовать себя в поездках во время боевых действий, держите в машине расширенный аварийный комплект. Это может быть одеяло, аптечка, бутылка воды, зарядка для телефона, фонарик, полноразмерная запаска, туристическая лопатка, длинный крепкий трос. Для этого имущества лучше завести отдельную сумку.

Автодороги во время боевых действий – не лучший вариант поездок легковым автомобилем: нужно быть внимательным по многим причинам.

Рекомендация “Авто 24”

Если боевые действия идут где-то на расстоянии менее 50 – 70 км от вашего дома, лучше никуда не ездить и оставаться дома. Ведь современное оружие имеет большую дальность, а военная техника – большую мобильность, так что война может приблизиться к вам быстрее, чем вы ожидали. Почти каждую поездку можно отложить, если она связана с риском для жизни.

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