Каждое путешествие на автомобиле в Украине может то и дело прерываться остановками и проверками на блокпостах. У "Авто 24" есть несколько советов, как пройти блокпосты без проблем и без длительной задержки.

Во время войны на границе каждого города и на границах определенных территорий обустраивают посты военных, контролирующих движение транспорта, а также перевозку этого транспорта. Эти задержки, хотя и мешают мирным жителям, направлены именно на их благо, поэтому следует относиться к таким проверкам с пониманием. Другое дело, что своими действиями водитель может усложнить проверку или наоборот, ускорить ее прохождение.

При приближении к блокпосту надо заранее снизить скорость

Напомним также, что в условиях военного положения нужно непременно носить с собой документы, удостоверяющие личность – то есть паспорт или аналогичное удостоверение нужно держать при себе не только водителю, но и каждому пассажиру. Этот момент стоит выяснить еще во время посадки всех в автомобиль, чтобы потом не пришлось тратить время и горючее на возвращение.

Читайте также: Что нужно и не нужно возить в машине в военное время

Как упростить для себя проезд блокпоста

Подъезжая, заранее снижайте скорость. Это позволит вам сориентироваться и не совершить ошибки с соблюдением схемы проезда. Ведь часто перед зоной контроля построен лабиринт из бетонных блоков, в котором на чрезмерной скорости можно не только повредить автомобиль, но и спровоцировать какие-то подозрения у постовых.

Позаботьтесь о том, чтобы военные могли издалека увидеть, что в салоне угрозы для них нет. Если едете в темное время, включите в салоне свет, если на стекле у вас густая тонировка, опустите боковые окна, также уберите из них шторки и предметы, закрывающие обзор.

Одна из главных причин появления блокпостов на дорогах – проверка документов людей, путешествующих автотранспортом.

Понятно, что машина с женщинами и детьми в салоне вызывает у проверяющих меньше опасений, чем та, которая везет мужчин.

Держите багаж в организованном виде – сумках, чемоданах, рюкзаках, пакетах. Такие вещи будет быстрее вынуть из багажника для осмотра, чем загруженные “насыпью”.

Вы должны иметь ясное представление о том, что есть в вашем багаже, чтобы четко и без подозрительных колебаний ответить на простой вопрос: "А здесь что?"

Читайте также: Советы по безопасности: как ездить по дорогам, когда рядом война

Если вы гражданский человек, во время боевых действий не возите в машине, особенно на видных местах, предметы явно военной принадлежности: камуфляжная одежда, армейские ботинки, перчатки, специфические сумки и т.д. Иначе вы будете вынуждены доказывать солдатам, что вы не получили где-то армейское имущество незаконным путем, или что вы не являетесь переодетым оккупантом, который везет свою амуницию в багажнике.

Если вас остановили, держитесь с постовыми ровно и спокойно. Не стоит спорить с военными, это вызовет у них ответное раздражение, и вашу машину будут осматривать особенно долго.

Вообще, стоит сказать, что именно от впечатления, которое ваша персона произведет на военных, будет зависеть продолжительность вашей задержки на блокпосту. Будьте спокойны и взвешены, относитесь к требованиям официальных лиц с пониманием того, что это необходимо для общей безопасности.

На блокпосту нельзя:

Вести видеосъемку

Оставлять машину без разрешения военных

Стоять за спиной бойца, проверяющего автомобиль

Готовность водителя открыть багажник для осмотра прописана в официальных правилах поведения на блокпосту

Рекомендация “Авто 24”

Война – очень суровая вещь, и даже те, кто в ней непосредственно не участвует, постоянно должны быть внимательными и готовыми к неожиданностям. Проверка на блокпосту – по своей сути ответственная процедура, и то, что на одном пункте вас пропустили без остановки, еще не значит, что так же "ходом" можно будет проехать следующий. А значит, относиться к проверкам на дороге во время войны всегда следует с соответствующей серьезностью.

Читайте также: Как укомплектовать аптечку автомобиля в военное время