Для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блок-посты.

Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни, сообщает министр обороны Алексей Резников.

Во избежание недоразумений во время прохождения процедур контроля призываю соблюдать несколько несложных правил:

  • снизить скорость автомобиля
  • заранее приготовить документы для проверки
  • выключить фары
  • включить аварийный свет
  • не вести видеосъемку
  • без разрешения военных не выходить из автомобиля
  • четко отвечать на вопросы военных
  • быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля
  • после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко.

"Давайте беречь друг друга, – говорит Алексей Резников", – не оставлять врагу никаких шансов!

Напомним, как ездить на машине во время боевых действий

Мы – непобедимы! Слава Украине! Слава Украинским Воинам!