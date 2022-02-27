Для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блок-посты.
Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни, сообщает министр обороны Алексей Резников.
Во избежание недоразумений во время прохождения процедур контроля призываю соблюдать несколько несложных правил:
- снизить скорость автомобиля
- заранее приготовить документы для проверки
- выключить фары
- включить аварийный свет
- не вести видеосъемку
- без разрешения военных не выходить из автомобиля
- четко отвечать на вопросы военных
- быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля
- после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко.
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"Давайте беречь друг друга, – говорит Алексей Резников", – не оставлять врагу никаких шансов!
Напомним, как ездить на машине во время боевых действий
Мы – непобедимы! Слава Украине! Слава Украинским Воинам!