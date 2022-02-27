Для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блок-посты.

Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни, сообщает министр обороны Алексей Резников.

Во избежание недоразумений во время прохождения процедур контроля призываю соблюдать несколько несложных правил:

снизить скорость автомобиля

заранее приготовить документы для проверки

выключить фары

включить аварийный свет

не вести видеосъемку

без разрешения военных не выходить из автомобиля

четко отвечать на вопросы военных

быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля

после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко.



"Давайте беречь друг друга, – говорит Алексей Резников", – не оставлять врагу никаких шансов!

Напомним, как ездить на машине во время боевых действий

Мы – непобедимы! Слава Украине! Слава Украинским Воинам!