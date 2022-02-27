Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блок-пости.

Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів, повідомляє мініст оборони Олексій Рєзніков.

“Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил:

При проходженні блокпоста громадяни повинні:

  • зменшити швидкість автомобіля
  • завчасно приготувати документи для перевірки
  • вимкнути фари
  • увімкнути аварійне світло
  • не вести відеозйомку
  • без дозволу військових не виходити з автомобіля
  • чітко відповідати на питання військових
  • бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
  • після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко

“Давайте берегти один одного, – говорить Олексій Рєзніков”, – не залишати ворогу жодних шансів!

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