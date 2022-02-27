Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блок-пости.
Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів, повідомляє мініст оборони Олексій Рєзніков.
“Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил:
При проходженні блокпоста громадяни повинні:
- зменшити швидкість автомобіля
- завчасно приготувати документи для перевірки
- вимкнути фари
- увімкнути аварійне світло
- не вести відеозйомку
- без дозволу військових не виходити з автомобіля
- чітко відповідати на питання військових
- бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
- після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко
“Давайте берегти один одного, – говорить Олексій Рєзніков”, – не залишати ворогу жодних шансів!
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