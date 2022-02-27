Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блок-пости.

Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів, повідомляє мініст оборони Олексій Рєзніков.

“Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил:

При проходженні блокпоста громадяни повинні:

зменшити швидкість автомобіля

завчасно приготувати документи для перевірки

вимкнути фари

увімкнути аварійне світло

не вести відеозйомку

без дозволу військових не виходити з автомобіля

чітко відповідати на питання військових

бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля

після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко

“Давайте берегти один одного, – говорить Олексій Рєзніков”, – не залишати ворогу жодних шансів!

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Ми – непереможні! Слава Україні! Слава Українським Воїнам!