Когда приходится пользоваться машиной в условиях боевых действий, от ее способности самостоятельно двигаться иногда зависит человеческая жизнь. "Авто 24" собрал несколько советов относительно того, как исправить машину, которая из-за обстрела или плохой дороги получила повреждение и не может ехать дальше.

Иногда кажется, что машина настолько повреждена, что без помощи профессионалов вернуть ей способность самостоятельно двигаться невозможно. Но на самом деле кое-что сделать можно даже в полевых условиях и при минимальных слесарных навыках.

Пробиты два колеса – а запаска одна

Особых уловок здесь не нужно. Оба передних (или ведущих) колеса должны быть исправными, а одно спущенное нужно поставить на заднюю ось. Несколько километров можно проехать и на пустой шине, хотя от покрышки после этого практически ничего не останется, а диск придется либо ремонтировать, либо выбрасывать. Сторону, где будет стоять ненакачанное колесо, желательно максимально разгрузить.

На совершенно спущенном колесе можно проехать несколько километров – но не быстрее 40 км/ч и по ровной дороге. Шину после этого скорее всего придется выбросить

Более щадящий вариант требует хлопот по разбортировке покрышки (нужно 2 – 3 монтировки!), после чего ее внутренность нужно плотно заполнить чем-нибудь вместо воздуха, например, упаковать туда старые куртки, одеяла, плед.

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Отказали тормоза

В результате повреждения или из-за износа деталей гидравлический привод тормозов может разгерметизироваться и машина не будет тормозить при нажатии педали. Если у вас достаточно аккуратности, а ситуация требует немедленно продолжать движение, нужно вспомнить о второй функции стояночного тормоза – "ручника". Если ехать на первой передаче со скоростью 5 – 10 км/ч, то можно обойтись двумя типами замедления: во-первых, торможение двигателем, сбрасывая газ без выключения передачи или сцепления, а во-вторых – стояночным тормозом, который поможет вам остановить машину до нулевой скорости.

Два нюанса: на автоматической коробке передач нужно перейти в ручной режим и включить 1-ю передачу, а электрический "ручник" тормозит в такой ситуации так же, как и классический тросовый. Будьте максимально осторожны, не разгоняйтесь выше указанной скорости.

Отказало сцепление

Если по какой-то причине вы не можете выжать сцепление, то вы не сможете переключать передачи. Но и без этого можно ехать, хотя с определенными оговорками. Нужно при заглушенном двигателе включить первую передачу, а затем, не трогая педалей, включить стартер, пытаясь запустить двигатель. Когда стартер сдвинет машину с места, одновременно запуская двигатель, можно немного “поддать газку”.

Одна из причин отказа сцепления – разгерметизация гидропривода. Можно попытаться долить бачок до уровня, но если пробоина большая, это не поможет

Машина в этот момент неприятно задергается, но потом поедет – и дальше ее скоростью можно управлять, нажимая акселератор и тормозную педаль. Тормозить до нуля немного труднее, ведь нужно выключить зажигание и давить тормоза. Для более решительных драйверов подсказка – если под сброс газа попытаться ладонью подтолкнуть рычаг МКП к нейтрали, можно выбить передачу – и остановить машину тормозами будет проще. Опытные водители при такой поломке умеют даже переключать передачи вверх и вниз.

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Повреждена система охлаждения

Перебитый или прорванный резиновый шланг можно банально перемотать скотчем или изолентой, предварительно насухо вытерев его поверхность. Надолго такого бандажа не хватит, но один-два километра проехать можно будет. А если периодически доливать воду, то и больше. Худшая картина, когда пробит (неважно, пулями, камнем или ветками) радиатор.

Отремонтировать его в полевых условиях невозможно, хотя видимую пробоину можно попробовать временно "заживить" препаратом типа "холодная сварка". Засыпать порошкообразный герметик имеет смысл только при очень незначительных протечках.

Трещину или пробоину на патрубках можно замотать изолентой, скотчем или пластырем из аптечки. Поверхность нужно очистить и желательно обезжирить

Не светят фары

Причин этой проблемы несколько, в первую очередь – перегорание предохранителя. Если его замена невозможна или не помогает (место расположения и номер предохранителя можно найти в заводском мануале или на крышке его коробки), попробуйте несколько варварский, но эффективный вариант. Протяните два провода от аккумулятора к контактам левой фары – она загорится. Здесь очень важно не устроить короткое замыкание, поэтому провода должны быть плотно скручены и тщательно изолированы. Проволоку можно использовать бытовую – от домашних электроприборов, стеновой проводки в разрушенном доме и т.д., главное, чтобы она была не слишком тонкая.

Чтобы напрямую дать ток на лампочку фары, нужно разрезать два провода (черный и красный на фото) и подсоединиться к концам, идущим к разъему (на фото синий).

Вместо изоленты можно использовать скотч (не жалейте наложить побольше слоев), а еще лучшим решением будет лейкопластырь из аптечки. Подсказка: у фары подключиться будет легче, если обрезать провода возле нее и подключиться к торчащему из фары отрезку. Переключатель света перед началом поездки включите, чтобы сзади светились габаритные огни. При первой же возможности обратитесь к профессиональному электрику.

Поврежден жгут проводки

Проводку иногда перебивает при обстреле, и если остальные системы целые, можно попытаться восстановить оборванный жгут, чтобы машина уехала. Найти место обрыва можно, ориентируясь на пробоины на кузове. Оба конца каждого оборванного провода нужно зачистить от пластика, потом скрутить между собой медные жилы так, чтобы избежать разъединения во время движения. И каждую такую "скрутку" нужно тщательно изолировать – либо липкой лентой, либо опять-таки лейкопластырем.

Для изоляции перебитых проводов можно использовать скотч или пластырь из медицинской аптечки. Возможная ошибка – намотанная липкая лента может съехать вдоль провода.

Все указанные способы являются решением проблемы, но с одним важным замечанием: двигаться на отремонтированной таким образом машине в плотном общем потоке либо невозможно, либо опасно. Поэтому подчеркнем, что предложенные нами варианты – сугубо временные решения, которые годятся только для короткого отрезка пути, лишь бы покинуть опасную зону или доехать до СТО в ближайшем населенном пункте на маршруте. То есть двигаться нужно на небольшой скорости и с особой осторожностью.

Рекомендация “Авто 24”

Берегите машину во время движения к безопасной территории. Массовое движение автомобилей в одном направлении, которое с начала войны имеет место на трассах в сторону Западной Украины, имеет вид сплошного потока. В нем машины разных классов и водители разных уровней мастерства плотно идут на одной, подчас достаточно высокой скорости, из-за чего есть большой риск нанести машине повреждения даже без обстрелов. Не поддавайтесь общему психозу, ведите машину согласно ее возможностям и своим навыкам.

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