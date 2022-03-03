Сучасна війна – швидка, нещадна і “далекобійна”. Зіткнутися з її смертельними проявами можна навіть там, де начебто немає підстав для цього. Що робити, якщо раптом виявиться, що ви вже їдете під вогнем?
Перебуваючи в машині, початок нальоту помітити важко, оскільки з салону майже неможливо почути політ будь-якого снаряда на слух. І буває, що загрозу водій розуміє, коли в кількох десятках метрів помічає характерні спалахи влучень на землі або будинках.
У місті не завжди можна знайти підходящий рів чи канаву, тож треба залягати біля невисоких будівель або міцних дерев
Що робити в такій ситуації, аби врятувати життя, треба “відрепетирувати” заздалегідь – і ми зараз про це поговоримо. Скажемо лише, що під нальотом ми будемо розуміти як серію снарядів або ракет, так і випадковий одиночний “приліт”.
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Якщо наліт застав під час руху
- Негайно зупиніть машину. Краще зробити це біля правого узбіччя, щоб машина не заважала проїзду техніки військових та територіальної оборони.
- Покиньте салон. Машина не дає ніякого захисту, натомість тримає людину відносно високо над поверхнею – а це саме те, чого треба уникати.
- Відповзайте від машини. Треба або відразу падати на землю, або повзком чи пригинаючись віддалитися від машини та від дороги – приймати рішення треба в залежності від інтенсивності обстрілу.
- Шукайте укриття. Шукайте те чи іншого укриття за межами дороги, це може бути будь-яке заглиблення, рівчак, водостік тощо. Лягайте в нього, і, накривши голову руками, перечікуйте вибухи. Піднімайте голову та оглядайтесь відразу після чергового вибуху – зазвичай у вас буде кілька секунд до наступного снаряду.
- Надійне укриття. Якщо обстріл не вщухає, варто шукати більш надійне сховище, до якого слід діставатися короткими перебіжками між вибухами снарядів.
Розбиратися, якого роду снаряди падають навколо машини, особливого сенсу немає: всі вони смертельно небезпечні для пасажирів
Надійні сховища від обстрілу
Добре захищають від вибухів підземний перехід, канава глибиною до 1 м, труби водозливів під насипом доріг, високі бордюри, фундамент капітального паркана, воронки від попередніх вибухів.
Але головне правило – розташуватися тілом якомога нижче на грунті. Більшість сучасних снарядів розриваються при ударі о землю, у верхньому шарі асфальту, тобто осколки розлітаються конусом – вгору та під кутом до вертикалі. Таким чином, чим нижче об’єкт, тим менше ймовірність його ураження.
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Не варто ховатися:
- Під машиною. По-перше, кузов не захищає від вибухової хвилі та осколків, а по-друге, машина залишається на дорозі, яка часто є ціллю обстрілу.
- Під стінами багатоквартирних будинків. Легкові автомобілі, як правило, потрапляють під обстріл важкими снарядами (ракетами), які прилітають здалеку. Вони здатні зруйнувати будь-які будівлі, уламки яких засипають людей, що ховаються під стінами.
- Біля скляних вітрин та великих вікон. Скло, яке падає з висоти, травмує людину так само важко, як осколки снарядів. Тож остерігайтесь ховатися під стінами офісів та магазинів, адже великі вітрини б’ються не лише від влучання, а й від вибухової хвилі – тобто на відстані від епіцентру обстрілу.
Всупереч поширеній думці, підвал багатоповерхівки – теж не найкращий варіант. Якщо обстріл ведеться важкою артилерією або потужними ракетами, від прямого влучання може зруйнуватися весь будинок. Уламки стін і міжповерхових перекрить можуть так засипати підвал, що діставати з нього людей рятувальникам буде дуже непросто. При цьому не факт, що в даному населеному пункті на той час будуть рятувальники або бодай ті, хто почує прохання про допомогу з під завалів.
Коли в країні триває справжня війна, під обстріли потрапляють і мирні жителі, і будинки, і, звичайно, автомобілі, що їдуть або стоять на вулиці
Рекомендація Авто 24
Найголовнішим для вас – якщо вже таке трапиться – буде перший обстріл. Після того як ви, з машиною чи без, побуваєте під вогнем і побачите наслідки вибухів, ви зрозумієте логіку усіх рекомендацій і не будете соромитися падати на асфальт і повзти по брудному узбіччі в кювет. Але дай вам Боже ніколи цього не пережити. Тому наша порада цивільним – попри всі клопоти й нагальні потреби під час бойових дій у вашому регіоні уникайте поїздок на автомобілі.
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