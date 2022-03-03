Сучасна війна – швидка, нещадна і “далекобійна”. Зіткнутися з її смертельними проявами можна навіть там, де начебто немає підстав для цього. Що робити, якщо раптом виявиться, що ви вже їдете під вогнем?

Перебуваючи в машині, початок нальоту помітити важко, оскільки з салону майже неможливо почути політ будь-якого снаряда на слух. І буває, що загрозу водій розуміє, коли в кількох десятках метрів помічає характерні спалахи влучень на землі або будинках.

У місті не завжди можна знайти підходящий рів чи канаву, тож треба залягати біля невисоких будівель або міцних дерев

Що робити в такій ситуації, аби врятувати життя, треба “відрепетирувати” заздалегідь – і ми зараз про це поговоримо. Скажемо лише, що під нальотом ми будемо розуміти як серію снарядів або ракет, так і випадковий одиночний “приліт”.

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Якщо наліт застав під час руху

Негайно зупиніть машину. Краще зробити це біля правого узбіччя, щоб машина не заважала проїзду техніки військових та територіальної оборони.

Покиньте салон. Машина не дає ніякого захисту, натомість тримає людину відносно високо над поверхнею – а це саме те, чого треба уникати.

Відповзайте від машини . Треба або відразу падати на землю, або повзком чи пригинаючись віддалитися від машини та від дороги – приймати рішення треба в залежності від інтенсивності обстрілу.

Шукайте укриття . Шукайте те чи іншого укриття за межами дороги, це може бути будь-яке заглиблення, рівчак, водостік тощо. Лягайте в нього, і, накривши голову руками, перечікуйте вибухи. Піднімайте голову та оглядайтесь відразу після чергового вибуху – зазвичай у вас буде кілька секунд до наступного снаряду.

Надійне укриття. Якщо обстріл не вщухає, варто шукати більш надійне сховище, до якого слід діставатися короткими перебіжками між вибухами снарядів.

Розбиратися, якого роду снаряди падають навколо машини, особливого сенсу немає: всі вони смертельно небезпечні для пасажирів

Надійні сховища від обстрілу

Добре захищають від вибухів підземний перехід, канава глибиною до 1 м, труби водозливів під насипом доріг, високі бордюри, фундамент капітального паркана, воронки від попередніх вибухів.

Але головне правило – розташуватися тілом якомога нижче на грунті. Більшість сучасних снарядів розриваються при ударі о землю, у верхньому шарі асфальту, тобто осколки розлітаються конусом – вгору та під кутом до вертикалі. Таким чином, чим нижче об’єкт, тим менше ймовірність його ураження.

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Не варто ховатися:

Під машиною . По-перше, кузов не захищає від вибухової хвилі та осколків, а по-друге, машина залишається на дорозі, яка часто є ціллю обстрілу.

Під стінами багатоквартирних будинків. Легкові автомобілі, як правило, потрапляють під обстріл важкими снарядами (ракетами), які прилітають здалеку. Вони здатні зруйнувати будь-які будівлі, уламки яких засипають людей, що ховаються під стінами.

Біля скляних вітрин та великих вікон. Скло, яке падає з висоти, травмує людину так само важко, як осколки снарядів. Тож остерігайтесь ховатися під стінами офісів та магазинів, адже великі вітрини б’ються не лише від влучання, а й від вибухової хвилі – тобто на відстані від епіцентру обстрілу.

Всупереч поширеній думці, підвал багатоповерхівки – теж не найкращий варіант. Якщо обстріл ведеться важкою артилерією або потужними ракетами, від прямого влучання може зруйнуватися весь будинок. Уламки стін і міжповерхових перекрить можуть так засипати підвал, що діставати з нього людей рятувальникам буде дуже непросто. При цьому не факт, що в даному населеному пункті на той час будуть рятувальники або бодай ті, хто почує прохання про допомогу з під завалів.

Коли в країні триває справжня війна, під обстріли потрапляють і мирні жителі, і будинки, і, звичайно, автомобілі, що їдуть або стоять на вулиці

Рекомендація Авто 24

Найголовнішим для вас – якщо вже таке трапиться – буде перший обстріл. Після того як ви, з машиною чи без, побуваєте під вогнем і побачите наслідки вибухів, ви зрозумієте логіку усіх рекомендацій і не будете соромитися падати на асфальт і повзти по брудному узбіччі в кювет. Але дай вам Боже ніколи цього не пережити. Тому наша порада цивільним – попри всі клопоти й нагальні потреби під час бойових дій у вашому регіоні уникайте поїздок на автомобілі.

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