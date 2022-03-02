Современная война – быстрая, беспощадная и "дальнобойная". Столкнуться с ее смертельными проявлениями можно даже там, где вроде бы нет оснований для этого. Что делать, если вдруг окажется, что вы едете под огнем?

Находясь в машине, начало налета заметить сложно, поскольку из салона почти невозможно заметить полет любого снаряда на слух. И бывает, что угрозу водитель понимает лишь тогда, когда в нескольких десятках метров замечает характерные вспышки попаданий на земле или на домах.

В городе не всегда можно найти подходящий ров или канаву, поэтому остается одно – залегать возле невысоких построек или крепких деревьев.

Что нужно делать в такой ситуации, чтобы спасти жизнь, нужно отрепетировать заранее – и мы сейчас об этом поговорим. Скажем только, что под налетом мы будем понимать как серию снарядов или ракет, так и случайный одиночный “прилет”.

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Если налет застал во время движения

Немедленно остановите машину . Лучше сделать это у правой обочины, чтобы машина не мешала проезду техники военных и территориальной обороны.

Покиньте салон . Машина не дает никакой защиты, но держит человека относительно высоко над поверхностью – а это именно то, чего нужно избегать.

Отползайте от машины . Надо либо сразу падать на землю, либо ползком или пригибаясь удалиться от машины и от дороги – принимать решение следует в зависимости от интенсивности обстрела.

Ищите укрытие. Ищите то или иное укрытие за пределами дороги, это может быть любое углубление, ров, водосток и т.д. Ложитесь в него и, накрыв голову руками, пережидайте взрывы. Поднимайте голову и осматривайтесь сразу после очередного взрыва – обычно у вас будет несколько секунд до следующего снаряда.

Надежное укрытие. Если обстрел не утихает, следует искать более надежное убежище, к которому нужно добираться короткими перебежками между взрывами снарядов.

Разбираться, какого рода снаряды падают вокруг машины, особого смысла нет: все они смертельно опасны для пассажиров

Надежные убежища от обстрела

Хорошо защищают от взрывов подземный переход, канава глубиной от 0,5 – 1 м, трубы водосливов под насыпью дорог, высокие бордюры, фундамент капитального забора, воронки от предыдущих взрывов.

Но главное правило – расположиться телом как можно ниже на поверхости земли. Большинство современных снарядов разрываются при ударе в землю, в верхнем слое асфальта, то есть осколки разлетаются конусом – вверх и под большим углом к вертикали. Таким образом, чем ниже объект, тем меньше вероятность его поражения.

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Не стоит прятаться:

Под машиной. Во-первых, кузов не защищает от взрывной волны и осколков, а во-вторых, поскольку машина остается на дороге, она часто оказывается в эпицентре обстрела.

У стен многоквартирных домов . Легковые автомобили, как правило, попадают под обстрел тяжелыми снарядами (ракетами), прилетающими издалека. Они способны разрушить любые здания, обломки которых засыпают скрывающихся у стен людей.

Возле стеклянных витрин и больших окон. Стекло, падающее с высоты, травмирует человека так же тяжело, как осколки снарядов. Поэтому остерегайтесь прятаться под стенами офисных зданий, ведь большие витрины бьются не только от попадания, но и от взрывной волны – то есть на расстоянии от эпицентра обстрела.

Особо следует сказать, что вопреки расхожему мнению, подвал многоэтажки – тоже не лучший вариант. Если обстрел ведется тяжелой артиллерией или мощными ракетами, от прямого попадания может разрушиться весь дом. Обломки стен и межэтажных перекрытий могут так засыпать подвал, что извлекать из него людей спасателям будет очень непросто. При этом не факт, что в данном населенном пункте в то время будут спасатели или хотя бы те, кто услышит просьбу о помощи из-под завалов.

Когда в стране продолжается настоящая война, под обстрелы попадают и мирные жители, и дома, и едущие или стоящие на улице автомобили.

Рекомендация Авто 24

Самым главным для вас – если уж такое случится – будет первый обстрел. После того как вы, с машиной или без, побываете под огнем и увидите последствия взрывов, вы поймете логику всех рекомендаций и не будете стесняться падать на асфальт и ползти по грязной обочине в кювет. Но дай вам Бог никогда этого не пережить. Поэтому наш совет гражданским – несмотря на все заботы и насущные нужды, во время боевых действий в вашем регионе избегайте поездок на автомобиле.

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