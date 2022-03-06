Когда приходится уезжать надолго всей семьей, в машину нужно вместить немало имущества. Но серьезно перегруженная машина, подвеска которой лежит на отбойниках, далеко не уедет. "Авто 24" знает несколько простых приемов, как без больших затрат времени увеличить грузоподъемность семейного авто.

Маршруты, по которым уезжают от войны украинские граждане, нередко проходят по плохим дорогам. Поэтому присевшей к самому асфальту машиной будет очень трудно преодолеть расстояние 800 – 1000 км, которые отделяют горящие ныне города от безопасных регионов. Но пока семья наскоро упаковывает вещи, водитель может принять некоторые меры, чтобы хоть немного поднять машину над дорогой.

Проставки под пружины

Способ требует времени и участия механиков СТО, но это один из самых надежных и недорогих способов (комплект проставок под задние пружины стоит порядка 100 грн., замена – 300-400 грн.). Для многих распространенных моделей автомобилей в продаже есть резиновые или пластиковые втулки, которые подставляются под пружины задней подвески. Их называют проставками и они бывают разной толщины. Минус этого варианта – пружина, получив большее предварительное сжатие, оказывается более жесткой, что отражается на комфорте для пассажиров. Но нам кажется, что в данном случае это не имеет особого значения.

Проставки под пружины для увеличения клиренса (дорожного просвета) бывают разных типов. Для каждой модели авто нужны свои проставки

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Усиленные пружины

Для многих массовых моделей в продаже есть как стандартные пружины, так называемые "усиленные". Они имеют большую жесткость, то есть машина с ними меньше проседает под массой багажа и пассажиров. Имеет смысл купить прежде всего задние пружины, ведь основной полезный багаж у нас принято накапливать в задней части кузова. Для замены пружин требуется инструмент и смотровая яма или подъемник.

Для многих популярных моделей автомобилей существуют так называемые усиленные пружины (на фото – слева), имеющие большую жесткость.

Ставить более жесткие пружины на переднюю ось тоже можно, но у большинства моделей это длительная и недешевая процедура, которую мы бы не советовали начинать перед такой важной и дальней поездкой, как эвакуация – тем более если выполнять работу вы будете не на фирменной СТО, которая гарантирует высокое качество работ. Минус варианта с жесткими пружинами – в меньшей комфортности движения, но перед способом с простаками здесь есть преимущество: пружины будут работать в штатном режиме, то есть теоретически будут более долговечными.

Освободите багажник от лишнего

Это, пожалуй, самый простой способ увеличить именно грузоподъемность автомобиля, а не дорожный просвет. Уберите из багажника то, что постоянно ездит в нем, ожидая "своего случая", что не понадобится вам в путешествии

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Шины большего диаметра

Некоторые модели шин при одних и тех же размерах в месте посадки на диск имеют больший внешний диаметр. Разница небольшая, но до 1,5 см клиренса на этом можно получить. Специально покупать большие покрышки и монтировать их на автомобиль вы вряд ли будете, но если вдруг в гараже завалялись такие шины – например, для оффроуда или старые, но без критического износа – их можно использовать.

Шины одного того же размера в месте посадки на диск могут иметь разный наружный диаметр. Это можно использовать для увеличения клиренса

Оптимизация

Распределите груз по автомобилю равномерно, чтобы не было так, что, скажем, задняя часть сидит ниже, чем передняя. Используйте для размещения тяжелых сумок пространство в ногах пассажиров – как задних, так и передних. Если жену с детьми усадить сзади, то переднее сиденье вполне можно превратить в "филиал" багажника. Напомним также, что размещенный в салоне груз очень рекомендуется фиксировать, лучше всего – теми же пассажирскими ремнями безопасности.

Рекомендация “Авто 24”

То, что мы путем применения более жестких пружин или больших шин поднимем машину над асфальтом, не значит, что легковой автомобиль можно превращать в грузовик. Чрезмерные нагрузки все равно будут исподволь разрушать силовой каркас кузова и детали ходовой. Поэтому не злоупотребляйте длительной эксплуатацией легковушки с огромным количеством багажа и пассажиров в салоне. Кстати, паспортная грузоподъемность типичного авто В- и С-класса – на уровне 400 кг. И это суммарная цифра вместе с людьми в салоне и запасом горючего в баке. Так что если у вас подержанный или просто не очень надежный автомобиль, лучше берите минимум вещей, но оставьте себе больше шансов добраться до безопасных мест без ремонтов ходовой в пути.

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