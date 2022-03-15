Как известно, автомобили ломаются несмотря на финансовые затруднения, дефицит времени и нехватку запчастей. И война поломкам тоже не помеха. Зато она препятствует быстрому и качественному ремонту. Что делать, если машина сломалась вдали от дома по дороге в безопасное место?

Итак, автомобиль, загруженный вашей семьей и чемоданами с вещами, вне вашей воли остановился на дороге во время общего движения в тот или иной безопасный регион. Здесь мы будем иметь в виду, что в экипаже нет ни профессиональных автомехаников, ни автолюбителей с опытом слесарных работ. Что же делать?

Прежде чем вызвать техническую помощь, попытайтесь сформулировать описание проблемы. Это поможет сервисменам прибыть подготовленными.

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Выясните, что произошло. Чем точнее вы будете понимать, что с машиной, тем быстрее вы можете организовать себе помощь. Если вы находитесь в более или менее безопасном (с точки зрения криминала) месте, можно попытаться остановить попутную машину, чтобы более опытный водитель помог вам как можно конкретнее назвать причину отказа автомобиля: электричество, топливная система, коробка передач и т.д.

Выясните, где вы. Когда вы свяжетесь с автосервисом, вам нужно будет точно сказать, где вы остановились. Чтобы сориентироваться, воспользуйтесь GPS-навигатором смартфона или автомобиля: проще всего будет определить свое расстояние на дороге до какого-нибудь населенного пункта и назвать его затем водителя эвакуатора или сервисменов, которые будут направляться вам на помощь. Приехать к дорожным указателям не получится, потому что они демонтированы на время войны.

В больших городах есть СТО, готовые работать на выезде. В небольших населенных пунктах автомехаников придется уговаривать приехать к вам на трассу

Не спешите вызвать эвакуатор – возможно обойдетесь более дешевым вариантом. Если поломка несложная, мастера ближайшей СТО могут взяться устранить ее на месте, приехав к вам своим транспортом. Вот тут-то и важно конкретно рассказать им о симптомах неисправности.

Ищите в интернете контакты автомастерских и эвакуаторов в населенных пунктах вблизи вашего места остановки. Часто первые и вторые сотрудничают и подскажут координаты друг друга. Есть смысл попросить кого-нибудь из местных, чтобы подсказали вам хорошее СТО или конкретного автомеханика.

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Звоните в автосервис и договаривайтесь либо о выезде к вам на место, либо о ремонте. Не забудьте выяснить относительно запчастей, которые могут понадобиться – будут ли они у механиков с собой, или вам придется планировать получение их каким-то другим способом. Цены, хотя бы ориентировочные, тоже следует выяснить предварительно.

Доехать до автомастерской на буксире – тоже неплохой вариант. Но желательно, чтобы оба водителя имели для этого определенные навыки.

Учтите

График работы СТО В период военного положения большая часть СТО прекратила свою работу, хотя многие из них пользуются удобной возможностью заработать деньги. В некоторых случаях сервис работает по вызову: автомеханик приезжает (приходит) на рабочее место только тогда, когда есть заказ. Итак, когда будете искать контактные данные автосервиса, записывайте все доступные телефоны – так больше вероятность дозвониться хотя бы к кому-то.

Запчасти Несмотря на все трудности, некоторые сети поставок автозапчастей пытаются работать – по крайней мере, там, где нет боевых действий. Кроме того, наиболее хозяйственные директора СТО имеют свой запас часто востребованных запчастей. Поэтому не найдя нужную деталь в одном месте, ищите ее в других магазинах, мастерских и у торговцев на авторынках.

Рекомендация “Авто 24”

Не стесняйтесь попросить о помощи – у местных, у попутчиков – товарищей по несчастью, у военных на блокпостах. Люди в эти суровые дни стали добрее друг к другу, и будьте уверены – сразу или почти сразу найдется тот, кто поможет вам либо с телефонным звонком, либо с буксиром, либо с нужным инструментом. А вообще конечно лучше хоть чуть-чуть подготовить машину к далекому путешествию, чтобы она не подвела вас на таком ответственном маршруте.

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