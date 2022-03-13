На войне случается разное, даже если ты мирный человек и не участвуешь в ней. Сотни, если не тысячи украинских граждан потеряли свои личные автомобили или теперь имеют машины с тяжелыми повреждениями от осколков или ударной волны. Как понять, что автомобиль непригоден для восстановления?

Не дай Бог такое произойдет с кем-либо из наших читателей, но это реалии войны: автовладелец приходит на парковку после обстрела или возвращается из укрытия к машине, оставленной из-за воздушной тревоги на обочине и видит, что ей здорово досталось. Оставим слезы и причитания женщинам, а сами попробуем спокойно оценить: что с машиной и стоит ли беспокоиться об ее эвакуации и ремонте?

Обычный автомобиль очень уязвим перед проявлениями современной войны, и многие повреждения для него бывают роковыми.

Но сначала давайте договоримся, что по условиям военного времени не будем считать фатальными повреждения, требующие в будущем дорогостоящего (даже нерентабельного) ремонта, но не мешающие эксплуатировать машину прямо сейчас.

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Основания для списания автомобиля

Деформированная крыша может являться сигналом того, что повело весь кузов. Но если визуальных изменений на боковинах кузова при этом нет, точный диагноз поставит только мастер.

Деформированная боковина , в том числе стойки кузова, на которых навешены двери. В условиях фирменного цеха кузовного ремонта такие "травмы" можно поправить, но подумайте, как скоро такой ремонт будет вам доступен. Тем более если указанное повреждение будет сопряжено с другими из этого перечня.

Не закрывается дверь. Очень плохо, если дверца не “вписывается” в свой проем – значит, деформирован силовой каркас кузова, а выровнять его стоит очень дорого и имеет смысл только на дорогих машинах, не старых по возрасту. Однако, если при этом машина может ехать – почему бы не продолжить ее эксплуатацию?

Пробоины на кузове от пуль и осколков "лечатся" непросто, но если поражений важных систем нет, машину можно эксплуатировать

Пожар. Если выгорел моторный отсек и обгорели как минимум прилегающие к нему зоны, восстановить такую ​​машину будет практически невозможно. Ведь металл кузова после огня, даже не потеряв форму, теряет свои прочностные характеристики. Существенно обгоревший мотор однозначно нуждается в замене. Если от огня пострадала задняя часть машины, в принципе есть теоретическая возможность приварить к кузову другой задок, но целесообразность подобных мер нужно рассматривать в каждом конкретном случае.

Физически поврежденный двигатель, точнее – его блок цилиндров с головкой (основа двигателя – монолитный блок, на котором навешены все мелкие детали). Это значит, что двигатель придется заменять – и далеко не всегда в этом будет финансовый смысл. Однако если блок цел, имейте в виду, что большинство навесного оборудования двигателя можно относительно просто заменить.

В конце концов учтите, что ремонт каждого из вышеуказанных повреждений по отдельности теоретически может быть рентабельным. Но если на одной машине таких несколько, смысл связываться с таким букетом проблем исчезает. Тем более если эвакуация такой машины с места происшествия связана с риском. Оставьте ее, утешая себя тем, что остались живы вы сами. А имущество – дело наживное, закончится война – и будут у нас другие машины вместе с новыми достижениями.

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Пробитые и выбитые окна производят тяжелое впечатление, но обычно поменять стекло не так и дорого. Тем более, можно смело покупать неновое

Не являются основаниями для списания автомобиля:

Выбитые окна, даже все до одного. Даже ввиду того, что стекло недешево и его нужно вклеивать по специальной технологии, это вполне решаемая проблема. Тем более, стекло можно установить и подержанное.

Пробоины от пуль и мелких осколков на кузове. Да, любой рихтовщик вам скажет, что ремонтировать пулевые и осколочные отверстия непросто, но навесные детали можно будет потом заменить полностью. Даже если пробоины получили элементы силового каркаса кузова, это еще не значит, что они совсем утратили несущую способность – оценить эти повреждения могут только специалисты.

Помятые панели кузова. Взрывной волной или тяжелыми обломками могут быть помяты крылья, двери, капот и прочее. Но если при этом дверь более или менее нормально открывается и закрывается, скорее всего, большой проблемы нет. По крайней мере, при таких повреждениях машина часто остается на уверенном ходу.

Внешние повреждения кузова – это еще полбеды. Хуже, когда деформированы не только, скажем, двери, а и их "косяки": исправлять проемы кузова недешево

Разбиты бамперы, светотехника, облицовка радиатора. Без наружной фурнитуры машина может двигаться. Да, снаружи разрушения кажутся масштабными, но стоит рассмотреть, насколько пострадали конструкции за нарушенным обвесом. Если металл кузова за бамперами цел или деформирован в незначительной степени, его можно исправить.

Пробиты радиаторы. Мятый алюминий сот и большие лужи антифриза на дороге поражают рядового автовладельца. Но замена радиатора даже в кустарных условиях занимает пару-тройку часов, главное – сразу заглушить двигатель, чтобы он не заклинил от перегрева. И неважно, сколько радиаторов пострадало (двигателя, кондиционера, АКП) – все их относительно просто заменить.

Рекомендация “Авто 24”

Тем, кто побывал под обстрелами, не нужно объяснять, что даже самый крутой автомобиль не стоит жизни и здоровья людей. Но для попавших в такую ситуацию впервые позволим себе совет: если попытка спасти поврежденный автомобиль связана хотя бы с малейшей угрозой жизни, бросайте машину и спасайте себя и своих близких. Автомобиль – всего лишь изделие промышленности, которое, в отличие от человеческой жизни, можно сделать на конвейере.

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