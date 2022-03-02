Переждав налет в более или менее безопасном месте, водители бывают вынуждены продолжать свой путь по участку дороги, только что находившейся под ракетным или артиллерийским обстрелом. Иногда это не менее опасно, чем сам обстрел. Чего следует бояться и как избегать угроз?

Говоря о безопасности движения в зоне, подвергшейся обстрелу, будем считать, что автомобиль не едет под огнем, а переждал его на безопасном участке. И вот снаряды как будто больше не летают, и можно двигаться вперед. Но правда ли можно?

Часто прекращение обстрела еще не значит, что по дороге можно сразу ехать дальше: машину легко повредить на обломках и воронках.

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Убедитесь, что это в самом деле отбой тревоги. В городах проще – там о конце угрозы сообщает сирена или уведомление на смартфон. В других местностях сложнее: нужно подождать определенное время, прислушаться к звукам в воздухе и только потом принимать решение о начале движения.

"Скорые" и спасатели. Отправившись вперед, следите за обстановкой на дороге: именно после обстрела по ней могут максимально быстро двигаться машины спасателей, "Скорой помощи" или брутальная техника военных. Не мешайте им и избегайте столкновения.

Неразорвавшиеся боеприпасы. Это нечастый случай, но после обстрела на дороге могут оставаться целые мины, ракеты, снаряды или элементы кассетных боеприпасов. Увидев такой предмет впереди себя, лучше не приближаться к нему и тем более не пытаться объехать: от малейшего сотрясения боеприпас может взорваться.

Неразорвавшиеся снаряды и другие элементы боеприпасов иногда остаются прямо на улицах. Трогать их без разрешения саперов нельзя

Обломки на дороге. Куски бетона, обломки кирпича и острые фрагменты металла – это то, чем усыпаны дороги после падения снаряда или ракеты. Во взволнованном состоянии водитель может упустить такую ​​на первый взгляд незначительную опасность и безнадежно повредить шину. Будьте внимательны, лавируя между обломками, иногда вообще лучше остановиться и убрать препятствие с дороги.

Ямы и воронки. Разрушения от снарядов на асфальте и асфальтобетоне могут иметь острые края, опасные для шин. Поэтому по участкам дорог после обстрела нужно ехать либо медленно, либо очень и очень осторожно.

Имейте в виду, что однажды обстрелянная территория может остаться интересной для врага и дальше. Поэтому перед тем как отправиться вперед, стоит посоветоваться с военными по поводу вероятности дальнейшей атаки противника на расположенную впереди территорию. Собственно, специалисты военного дела и сами знают, что делать путешественникам в подобных случаях.

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На асфальте возле построек – своя специфика: куски кирпича, металла отделки и коммуникаций, битое стекло. Ездить здесь нужно осторожно

Соответственно, в случае реальной угрозы появления вблизи, например диверсионных групп врага, на ближайших блок-постах не пропускают единичные гражданские машины, а формируют из них небольшие колонны.

Рекомендация “Авто 24”

Переждав прямую опасность, не спешите сразу отправляться вперед. Возможно, стоит дождаться, пока навстречу проедет какой-нибудь транспорт военных и его экипаж подтвердит, что на отрезке пути перед вами действительно все хорошо и можно продолжать движение.

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