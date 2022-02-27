С их помощью укрепляют блокпосты вокруг столицы.

Последние четыре дня коммунальные эвакуаторы работают на оборону Киева, рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Четыре эвакуатора Центра организации дорожного движения и три эвакуатора КП "Киевтранспарксервис" задействованы в сборке и расстановке блоков, доставке мешков с песком и формировании укреплений сначала на всех въездах в город, а затем – на необходимых локациях внутри столицы.

Кстати Как вести себя во время проездов блокпостов

Кроме этого, эвакуаторы КПС помогают освобождать автомагистрали от автомобилей, которые блокируют движение на них, а также подъезды к больницам и объектам критической инфраструктуры.