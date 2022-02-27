З їх допомогою укріплюють блокпости навколо столиці.

Останні чотири дні комунальні евакуатори працюють на оборону Києва, розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Чотири евакуатори Центру організації дорожнього руху та три евакуатори КП "Київтранспарксервіс" задіяні у складанні та розстановці блоків, довезенні мішків з піском та формуванні укріплень спочатку на усіх в'їздах до міста, а потім – на необхідних локаціях всередині столиці.

До речі як поводитись під час проїздів блокпостів

Окрім цього, евакуатори КТПС допомагають звільняти автомагістралі від автомобілів, які блокують рух на них, а також під'їзди до лікарень та об'єктів критичної інфраструктури.