Перечекавши наліт у більш-менш безпечному місці, водії бувають змушені продовжувати свій шлях по ділянці дороги, яка щойно перебувала під ракетним чи артилерійським обстрілом. Часом це не менш небезпечно, аніж сам обстріл. Чого варто боятися і як уникати загроз?

Говорячи про безпеку руху в зоні, яку піддали обстрілу, будемо вважати, що автомобіль не їде під вогнем, а перечекав його на безпечній ділянці. І ось ракети неначе більше не літають і можна рушати вперед. Чи й справді можна?

Часто припинення обстрілу ще не значить, що дорогою можна відразу їхати далі: машину можна легко пошкодити на уламках і воронках

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Переконайтеся, що справді це відбій тривоги . У містах простіше – там про кінець загрози повідомляє сирена або повідомлення на смартфон. В інших місцевостях складніше: треба почекати певний час, прислухатись до звуків у повітрі й лише потім приймати рішення про початок руху.

“Швидкі” та рятувальники. Вирушивши вперед, слідкуйте за обстановкою на дорозі: саме після обстрілу нею можуть максимально швидко рухатися машини рятувальників, “Швидкої допомоги” або техніка військових. Не заважайте їм і уникайте зіткнення.

Боєприпаси, які не розірвалися. Це нечастий випадок, але після обстрілу можуть залишатися цілі міни, ракети, снаряди або елементи касетних боєприпасів. Побачивши такий попереду себе, краще не наближатися до нього і тим більше не намагатися об’їхати: від найменшого струсу боєприпас може вибухнути.

Снаряди, що не розірвалися та інші елементи боєприпасів іноді залишаються просто на вулицях. Чіпати їх без дозволу саперів не можна

Уламки на дорозі Шматки бетону, уламки цегли та гострі фрагменти металу – це те, чим бувають усипані дороги після падіння снаряду чи ракети. У схвильованому стані водій може прогавити таку, на перший погляд, незначну небезпеку і безнадійно пошкодити шину. Будьте уважні, оминаючи уламки, іноді взагалі краще зупинитися і прибрати перешкоду з дороги.

Ями та воронки. Руйнування від снарядів на асфальті та асфальтобетоні можуть мати гострі краї, небезпечні для шин. Тому ділянками доріг після обстрілу треба їхати або повільно, або дуже і дуже обережно.

Майте на увазі, що одного разу обстріляна територія може залишитися цікавою для ворога й надалі. Тож перед тим як вирушити вперед, варто порадитися з військовими щодо ймовірності подальшої атаки противника на розташовану попереду територію. Фахівці військової справи й самі знають, що радити подорожнім в подібних випадках.

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На асфальті біля будівель – своя специфіка: шматки цегли, металу оздоблення та комунікацій, бите скло. Їздити тут треба обережно

Відповідно, у випадку реальної загрози появи поблизу, наприклад, диверсійних груп ворога, на найближчих блок-постах не пропускають поодинокі цивільні машини, а формують з них невеликі колони.

Рекомендація “Авто 24”

Перечекавши пряму небезпеку, не поспішайте відразу вирушати вперед. Можливо, варто дочекатися, поки назустріч проїде якійсь транспорт військових і його екіпаж підтвердить, що на відрізку шляху перед вами дійсно все гаразд та можна продовжувати рух.

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