На війні трапляться різне, навіть якщо ви мирна людина і не берете у ній участі. Сотні, якщо не тисячі українських громадян втратили свої приватні автомобілі або мають тепер машини з важкими ушкодженнями від осколків чи ударної хвилі. Як зрозуміти, що автомобіль непридатний до відновлення?

Не дай Боже таке станеться з будь-ким з наших читачів, але такі реалії війни: автовласник приходить на парковку після обстрілу або повертається з укриття до машини, залишеної через повітряну тривогу на узбіччі і бачить, що їй добряче дісталося. Залишимо сльози і побивання жінкам, а самі спробуємо спокійно оцінити: що з машиною і чи варто турбуватися про її евакуацію та ремонт?

Звичайний автомобіль дуже вразливий перед проявами сучасної війни, і багато які ушкодження для нього бувають фатальними

Але спочатку давайте умовимося, що за воєнного часу не будемо вважати фатальними пошкодження, які вимагають у майбутньому дорогого (навіть нерентабельного) ремонту, але не заважають експлуатувати машину просто зараз.

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Підстави для списання автомобіля

Деформований дах може бути сигналом того, що повело весь кузов. Але якщо візуальних змін на боковинах кузову при цьому немає, точний діагноз поставить лише майстер. Втім, не виключено що такий автомобіль може самостійно пересуватись.

Деформована боковина, у тому числі стійки кузову, на яких навішені двері. В умовах фірмового цеху кузовного ремонту такі “травми” можна виправити, але подумайте, як скоро такий ремонт буде вам доступним. Тим більше, якщо зазначене пошкодження буде поєднане з іншими з цього переліку.

Не зачиняються двері. Дуже погано, якщо дверцята не “вписуються” у свій проріз – значить, деформовано силовий каркас кузова, а вирівняти його коштує дуже дорого і має сенс лише на дорогих машинах, не старих за віком. Проте, яко машина при цьому може їхати – чому б не скористатися цим?

Пробоїни на кузові від куль та осколків “лікуються” непросто, але якщо уражень систем та агрегатів немає, машину можна експлуатувати

Пожежа . Якщо вигорів моторний відсік і обгоріли як мінімум прилягаючі до нього зони, відновити таку машину буде практично неможливо. Адже метал кузову після вогню, навіть не втративши форму, втрачає свої характеристики міцності. Суттєво обгорілий мотор однозначно потребує заміни. Якщо від вогню постраждала задня частина, в принципі є можливість приварити до кузову інший задок, але про доцільність подібних заходів треба думати в кожному конкретному випадку.

Фізично пошкоджений двигун, точніше – його блок циліндрів (основа мотора – монолітний блок, на якому навішені всі дрібні деталі). Це означає, що двигун доведеться замінювати – і далеко не завжди у цьому буде фінансовий сенс. Проте, якщо блок цілий, майте на увазі, що більшість навісного обладнання двигуна можна відносно просто замінити.

Врешті-решт зважте на те, що ремонт кожного з вищевказаних пошкоджень окремо теоретично може бути рентабельним. Але якщо на одній машині таких декілька, сенс “зв’язуватися” с таким букетом проблем зникає. Тим більше якщо евакуація такої машини з місця пригоди пов’язана з ризиком. Облиште її, втішаючи себе тим, що залишилися живими ви самі. А майно – справа наживна, закінчиться війна – і будуть у нас інші машини разом з новими здобутками.

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Пробиті та вибиті геть вікна створюють важке враження, але найчастіше поміняти скло не так і дорого

Не є підставами для списання автомобіля

Вибиті вікна, навіть усі до одного. Навіть зважаючи на те, що скло недешеве і його треба вклеювати за спеціальною технологією, це цілком вирішувана проблема. Тим більше скло можна встановити і вживане.

Пробоїни від куль та дрібних осколків на кузові. Так, будь-який рихтувальник вам скаже, що ремонтувати отвори від куль та осколків непросто, але навісні деталі можна буде потім замінити повністю. Навіть якщо пробоїни отримали елементи силового каркаса кузова, це ще не значить, що вони втратили несучу спроможність – оцінити ці пошкодження мають фахівці.

Пом’яті панелі кузову. Вибуховою хвилею або важкими уламками можуть бути пом’яті крила, двері, капот та інше. Але якщо при цьому двері більш-менш нормально відчиняються і зачинаються, швидше за все, великої проблеми немає. Принаймні, при таких пошкодженнях машина часто залишається на впевненому ходу.

Зовні помітні пошкодження кузова – це ще півбіди. Гірше, коли деформовані не лише, скажімо, двері, а й “одвірки”: виправляти прорізи кузову недешево

Розбиті бампери, світлотехніка, облицювання радіатора . Без зовнішньої фурнітури машина може рухатися. Так, зовні руйнування здаються масштабними, але варто роздивитися, наскільки постраждали конструкції за порушеним обвісом. Якщо метал кузову за бамперами цілий або деформований в незначній мірі, його можна буде виправити.

Пробиті радіатори. Зім’ятий алюміній стільників та великі калюжі антифризу на дорозі вражають пересічного автовласника. Але заміна радіатора навіть у кустарних умовах займає одну-дві години, головне – відразу заглушити двигун, щоб він не заклинив від перегріву. І неважливо, скільки радіаторів постраждало (двигуна, кондиціонера, АКП) – всі їх відносно просто замінити.

Рекомендація “Авто 24”

Тим, хто побував під обстрілами, не треба пояснювати, що навіть найкрутіший автомобіль не вартий життя і здоров’я. Але для тих, хто потрапив у таку ситуацію вперше, дозволимо собі пораду: якщо спроба врятувати пошкоджений автомобіль пов’язана бодай з найменшою загрозою життю, покидайте машину і рятуйте себе і своїх близьких. Автомобіль – всього лише виріб промисловості, який, на відміну від життя, можна зробити на конвеєрі.

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