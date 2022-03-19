Під час війни автомобілі купують лічені категорії громадян, і завдання у них часто специфічні. Додайте сюди непрості умови експлуатації та зрозумілі фінансові ліміти – і ви зрозумієте, від чого відштовхувалися експерти “Авто 24”, коли складали перелік моделей, рекомендованих до умов війни.

Ці машини, які ми пропонуємо розглянути в якості кандидатів на покупку в період, коли в країні триває війна, відрізняються тим, що мають на вторинному ринку дуже широкий діапазон цін. Тобто покупець має тут багато свободи – в залежності від завдань і планів щодо майбутнього своєї “робочої конячки”.

Renault Kangoo

Легкий, компактний і одночасно місткий фургончик можна знайти як у “вбитому” стані, так і буквально “з перших рук”. Різні варіанти кузову та комплектацій дають змогу підібрати щось прийнятне за ціною та функціоналом: пасажирський, вантажний, вантажо-пасажирський, короткий, довгий, 4х4…

Компактний фургончик від Renault простий і невибагливий, але дешеві екземпляри будуть часто ламатися.

Можливо, це не буде найбільш міцний автомобіль у своєму класі, але він демонструє найоптимальніший баланс між споживчими якостями та ціною.

Ця (або аналогічна їй) модель є найбільш універсальною у нашій добірці, її можна рекомендувати і для обслуговування сімейних потреб, і для бізнесово-господарської діяльності, і для дрібних волонтерських завдань. Ціна на Kengoo першого покоління розпочинається від $2000 – 2500.

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ЗАЗ “Таврія”

Нічого простішого і дешевшого просто не придумали. Який би кузов ви не обрали, це буде вірний і терплячий (хоча і не без характеру) помічник в усіх ваших транспортних справах. Усі “Таврії” легко ремонтуються, легко проносяться поганими шляхами і легко прощають недбайливе ставлення. Щоправда, останнє ненадовго, тим більше що чимало ЗАЗ-1102 в усіх версіях пропонуються на ринку вже у добряче підтоптаному стані.

“Таврію” особливо презентувати не треба, але радимо придивитися до усіх варіантів її кузову – можна обрати щось максимально доречне

Зрозуміло, що великих партій вантажів на “Таврії” не перевезти (вантажопідйомність пікапа -270 – 390 кг), але транспортні потреби однієї родини або невеличкого магазинчика вона цілком забезпечить. Ціна “Таврій” стартує від $1000.

VW Transporter Т4

Певно, колись у майбутньому цьому “бусику” дадуть титул Почесного волонтера або щось подібне. Мало яка машина перевезла стільки корисних для війська вантажів, як “Транспортер Т4”, адже він працює на захист країни ще з 2014 року.

У “течика” є маса варіантів кузову, у тому числі і в саморобному виконанні. Можна сміливо обирати екземпляри після гарного ремонту

Знайдеться для Т4 робота і в кожному приватному господарстві. Зважте лише, що у порівнянні з моделями, побудованими на легкових платформах, Transporter є комерційним транспортом. З одного боку, це витривалість, надійність та довговічність, а з іншого – недешеві запчастини і сервіс далеко не на кожній СТО. Більш-менш “живий” T4 коштує від $3500.

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Renault Duster

Автомобіль з універсальною ходовою частиною одночасно має цілком легкові властивості – швидкість та комфорт. Навіть у варіанті 4х2 (а таких на ринку не менше половини) він демонструє непогані як для кросовера позашляхові якості. Між тим, на офроуді “Дастери” ніхто не використовує, тож на ринку повно добре збережених екземплярів. А ось з дешевими буде проблема: модель популярна і втрачає у ціні повільно.

Duster – найбільш гламурне авто у нашій добірці. Возити вантажі на ньому буде не дуже добре, а для пасажирів він зручний

Чимала доля “Дастерів” продається з ГБО, і це неабиякий плюс. В цілому призначення машини – перевезення в першу чергу не вантажів, а людей. Гідні екземпляри коштують починаючи з $7500.

Mitsubishi L200

L200 у своєму четвертому поколінні був найдешевшим і найпопулярнішим з поширених в Україні пікапів. І не дарма, адже він має як високу практичність, так і високу прохідність. З мінусів – він буде найменш комфортним і серед моделей-конкурентів, і в нашій добірці також.

Найдоступніший з пікапів Mitsubishi L200 підходить для багатьох транспортних завдань у воєнний період. І все одно це недешеве авто з недешевим же утриманням.

На жаль, знайти в Україні версію з короткою кабіною – тобто з великим кузовом – не вдасться, але це стосується усіх азійських та європейських пікапів у нашій країні. Проте, зважте на те, що після рестайлінгу 2010 року чотиридверний L200 отримав продовжену на 150 мм вантажну платформу. Показово, що за бажання можна знайти версію пікапу з коробкою-“автоматом“. Коштує L200 від $ 9500, є і більш дешеві екземпляри, але вони, напевне, потребуватимуть ремонту.

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