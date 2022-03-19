Во время войны автомобили покупают считанные категории граждан, и задачи у них часто специфичны. Добавьте сюда непростые условия эксплуатации и понятные финансовые лимиты – и вы поймете, от чего отталкивались эксперты “Авто 24”, когда составляли перечень моделей рекомендованных к условиям войны.

Эти машины, которые мы предлагаем рассмотреть в качестве кандидатов на покупку в период, когда в стране идет война, отличаются тем, что имеют на вторичном рынке очень широкий диапазон цен. То есть покупатель имеет здесь много свободы – в зависимости от задач и планов относительно будущего своей рабочей лошадки.

Renault Kangoo

Легкий, компактный и одновременно вместительный фургончик можно найти как в убитом состоянии, так и буквально из первых рук. Различные варианты кузова и комплектаций позволяют подобрать что-либо приемлемое по цене и функционалу: пассажирский, грузовой, грузопассажирский, короткий, длинный, 4х4…

Компактный фургончик от Renault прост и неприхотлив, но дешевые экземпляры будут часто ломаться.

Возможно, это не будет самый крепкий автомобиль в своем классе, но он демонстрирует самый оптимальный баланс между потребительскими качествами и ценой.

Эта (или аналогичная ей) модель наиболее универсальна в нашей подборке, ее можно рекомендовать и для обслуживания семейных нужд, и для бизнес-хозяйственной деятельности, и для мелких волонтерских задач. Цена на Kengoo первого поколения начинается с $2000 – 2500.

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ЗАЗ “Таврия”

Ничего проще и дешевле просто не придумали. Какой бы кузов вы ни выбрали, это будет верный и терпеливый (хотя и не без характера) помощник по всем вашим транспортным делам. Все "Таврии" легко ремонтируются, легко проносятся плохими путями и легко прощают нерадивое отношение. Правда, последнее ненадолго, тем более что многие ЗАЗ-1102 во всех версиях предлагаются на рынке уже в подтоптанном состоянии.

"Таврию" особо презентовать не надо, но советуем присмотреться ко всем вариантам ее кузова – можно выбрать что-то максимально уместное

Понятно, что больших партий грузов на Таврии не перевезти (грузоподъемность пикапа -270 – 390 кг), но транспортные нужды одной семьи или небольшого магазинчика она полностью обеспечит. Цена "Таврий" стартует от $1000.

VW Transporter Т4

Наверное, когда-нибудь в будущем этому "бусику" дадут титул Почетного волонтера или что-то в этом роде. Мало какая машина перевезла столько полезных для войск грузов, как "Транспортер Т4", ведь он работает на защиту страны еще с 2014 года.

У "течика" есть масса вариантов кузова, в том числе и в самодельном исполнении. Можно смело выбирать экземпляры после хорошего ремонта

Найдется для Т4 работа и в каждом частном хозяйстве. Учтите только, что по сравнению с моделями, построенными на легковых платформах, Transporter является коммерческим транспортом. С одной стороны это выносливость, надежность и долговечность, а с другой – недешевые запчасти и сервис далеко не на каждой СТО. Более-менее "живой" T4 стоит от $3500.

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Renault Duster

Автомобиль со всеядной ходовой частью одновременно обладает вполне легковыми свойствами – быстротой и комфортом. Даже в варианте 4х2 (а таковых на рынке не меньше половины) он демонстрирует неплохие как для кроссовера внедорожные качества. Между тем, на офроуде Дастеры никто не использует, поэтому на рынке полно хорошо сохранившихся экземпляров. А вот с дешевым будет проблема: модель популярна и теряет в цене медленно.

Duster – самый гламурный автомобиль в нашей подборке. Возить грузы на нем будет не очень хорошо, а для пассажиров он удобен

Немалая судьба "Дастеров" продается с установленным ГБО, и это незаурядный плюс. В целом предназначение машины – перевозка в первую очередь не грузов, а людей. Достойные экземпляры стоят начиная с $7500.

Mitsubishi L200

L200 в своем четвертом поколении был самым дешевым и популярным из распространенных в Украине пикапов. И не зря, ведь он имеет как высокую практичность, так и высокую проходимость. Из минусов – он будет менее удобным и среди моделей-конкурентов, и в нашей подборке тоже

Самый доступный пикап Mitsubishi L200 подходит для многих транспортных задач в военный период. И все равно это недешевое авто с недешевым же содержанием.

К сожалению, найти в Украине версию с короткой кабиной – с большим кузовом – не удастся, но это касается всех азиатских и европейских пикапов в нашей стране. Однако, учтите, что после рестайлинга 2010 года четырехдверный L200 получил продленную на 150 мм грузовую платформу. Показательно, что при желании можно найти версию пикапа с коробкой-автоматом. Стоит L200 от S9500, есть и более дешевые экземпляры, но они наверняка будут нуждаться в ремонте.

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