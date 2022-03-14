Отъезд из зоны боевых действий в безопасное место – это часто около тысячи километров пути и несколько суток времени, в течение которых автомобили беженцев ломаются так же, как и до войны. Работники СТО на маршрутах эвакуации рассказали нам, какие отказы наиболее характерны для машин беженцев. "Авто24" обобщил эту информацию, чтобы водители знали, какие превентивные меры принять.

Поломка машины вдали от дома – событие всегда малоприятное, а во время срочной эвакуации – и подавно. Тем более, в условиях войны, да еще и в незнакомых краях ремонтировать автомобиль сложнее, чем дома. Поэтому мы расскажем не только собственно о поломках, но и о причинах и мерах, которые помогут избежать проблем в пути.

Как и в каждом далеком путешествии, машины беженцев ломаются в пути. Различие в том, что организовать ремонт в условиях войны сложнее

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Падение уровня масла в двигателе. Некоторые автомобилисты, привыкшие передвигаться исключительно по родному городу, на длинных маршрутах эвакуации вдруг узнали, что их двигатель "ест масло". Причем для некоторых современных двигателей повышенный аппетит является типичным явлением, особенно на высоких оборотах, характерных для загородных трасс, даже если двигатель совершенно новый. Поэтому всем автомобилистам советуем иметь с собой на долив хотя бы литровую упаковку масла – чтобы не искать его где-то ночью на АЗС или сгоряча не "запороть" двигатель.

Утечки жидкостей – тормозной, антифриза, масла. При длительном движении в напряженном темпе вероятность потерь жидкостей значительно растет. Причина – как интенсивное потение через микроскопические неплотности систем, так и аварийные случаи типа разрыва старых шлангов и разрушения пластиковых патрубков. Если перед поездкой не удалось произвести ревизию уязвимых систем, советуем во время движения постоянно следить за приборами – температурой двигателя и контрольными лампами давления масла и уровня жидкостей.

Если автомобиль не нов, во время ответственных поездок стоит чаще смотреть на приборы и сигнальные лампы: это поможет избежать тяжелых поломок в пути

Топливная система. Двигатели автомобилей с эвакуированными останавливаются из-за забитых топливных фильтров и засоренных форсунок. По информации работников СТО, количество таких случаев увеличилось по сравнению с мирным временем. Видимо, причина в том, что водители начали массово заправляться из старых канистр и в полевых условиях. Мелкие частицы ржавчины преждевременно забивают топливные фильтры и сетки бензонасосов. А заправка бака из канистры через воронку во влажную или дождливую погоду позволяет попадать в бак воде, которая вносит свой вклад в состояние топливной системы.

С началом войны в дело пошли старые канистры, извлеченные из тайных гаражных закоулков. Ржавчина из них забивает фильтры и выводит из строя бензонасосы.

Расходные детали. Многие машины на маршрутах эвакуации вынуждены задерживаться на ремонт из-за банального износа расходных деталей – тормозных колодок, шлангов гидроприводов, сайлент-блоков, втулок стабилизаторов и т.д. Посоветовать здесь особенно нечего, кроме рекомендации в будущем более бережно относиться к своей машине и заранее заменять детали, которые “на подходе”. К счастью, мастерские в транзитных городах и городках в большинстве своем готовы к таким ремонтам.

Дело не в возрасте

Большинство вышеуказанных проблем встречаются на путях эвакуации с не очень молодыми автомобилями. Но некоторые случаи типичны и для "свежих" машин, которые проходили плановое техобслуживание довольно давно. То есть было бы неплохо перед дальней поездкой владельцам машин, которым до регламентного ТО-1 или ТО-2 осталось 1 – 2 тыс. км, пройти эту процедуру. Понятно, что несколько часов времени перед выездом найти не всегда просто, но терять на ремонт время в пути еще более неудобно.

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Кроме того, владельцы нестарых автомобилей, на которых эвакуируются мирные жители, часто обращаются в СТО на маршруте следования с проблемой порванных (разрубленных) шин. Дело в том, что качество дорог на западном направлении не всегда высоко, а "модные" модели часто имеют низкопрофильные шины, очень уязвимые на острых краях асфальтовых выбоин. Предотвратить это можно превентивными мерами: надо иметь при себе полноразмерную "запаску" и держать умеренную скорость, чтобы не угодить яму. А в идеале было бы перед отправкой в ​​эвакуацию переобуть машину в шины высокого профиля – пусть даже это будут какие-нибудь не очень уместные по назначению покрышки, скажем, арктические зимние или для офроуда.

На шинах с низким профилем не стоит отправляться в далекое путешествие в военное время. Они уязвимы, тяжело ремонтируются и им трудно найти замену

Рекомендация “Авто 24”

Если у вас не будет возможности перед отъездом устранить все проблемы в машине, о которых вы знаете, позаботьтесь хотя бы о том, чтобы преодолеть их в пути, если они остановят вашу машину. Возможно, придется взять какие-нибудь запчасти, запас масла, антифриза или других жидкостей на долив, а может просто отдельную сумму денег на возможный ремонт проблемного узла в пути. Будет очень полезным также запастись контактами СТО (самое надежное – телефоны директора или механиков) в населенных пунктах на маршруте вашей эвакуации.

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