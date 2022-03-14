Від’їзд із зони бойових дій у безпечне місце – це часто близько тисячі кілометрів шляху і декілька діб часу, протягом яких автомобілі біженців ламаються так само, як і у мирний час. Працівники СТО на маршрутах евакуації розповіли “Авто24”, які відмови найбільш характерні для машин біженців. Розповідаємо про них, щоб водії знали, яких превентивних заходів вжити.

Поламка машини далеко від дому – подія завжди малоприємна, а під час термінової евакуації – й поготів. Тим більше, в умовах війни та ще й у незнайомій місцевості ремонтувати автомобіль складніше, аніж удома. Тому ми розповімо не лише про власне поламки, а й про причини і заходи, які допоможуть уникнути проблем у дорозі.

Як і у кожній далекій мандрівці, машини біженців ламаються у дорозі. Відмінність у тому, що організувати ремонт в умовах війни складніше

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Падіння рівня мастила у двигуні. Деякі автомобілісти, які звикли пересуватись виключно рідним містом, на довгих маршрутах евакуації раптом дізналися, що їхній двигун “їсть масло”. Причому для деяких сучасних двигунів підвищений апетит є типовим явищем, особливо на високих обертах, характерних для заміських трас, навіть якщо двигун геть новий. Тому усім автомобілістам радимо мати з собою на долив бодай літрову пляшку оливи – щоб не шукати мастило десь серед ночі або у запалі не “запороти” двигун.

Втрати рідин – гальмівної, антифризу, оливи. Під час тривалого руху у напруженому темпі ймовірність втрат рідин значно зростає. Причина – як інтенсивне потіння через мікроскопічні нещільності систем, так і аварійні випадки типу розриву старих шлангів та руйнування патрубків. Коли вже перед поїздкою не вдалося зробити ревізію вразливих систем, радимо під час руху постійно слідкувати за приладами – температурою двигуна і контрольними лампами тиску мастила та рівня рідин.

Якщо автомобіль не новий, під час відповідальних поїздок варто частіше дивитися на контрольні прилади і сигнальні лампи: це допоможе уникнути важких поламок у дорозі

Паливна система. Двигуни автомобілів з евакуйованими зупиняються через забиті паливні фільтри і засмічені форсунки. За інформацією працівників СТО, кількість таких випадків збільшилася у порівнянні з мирним часом. Певно, причина у тому, що водії почали масово заправлятися зі старих каністр та в польових умовах. Дрібні частки іржі передчасно забивають паливні фільтри і фільтри бензонасосів. А заправка через лійку у вологу або дощову погоду дозволяє потрапляти у бак воді, яка вносить свій “внесок” у стан паливної системи.

З початком війни у діло пішли старі каністри, витягнуті з потаємних гаражних закутків. Іржа з них забиває фільтри і виводить з ладу бензонасоси

Витратні деталі. Чимало машин на маршрутах евакуації вимушені затримуватися на ремонт через банальний знос витратних деталей – гальмівних колодок, шлангів гідроприводів, сайлент-блоків, втулок стабілізаторів тощо. Порадити тут особливо нічого, крім рекомендації у майбутньому більш дбайливо ставитися до своєї машини і вчасно замінювати деталі, які “на підході”. На щастя, майстерні у транзитних містах та містечках здебільшого готові до таких ремонтів.

Справа не у віці

Більшість вищевказаних проблем трапляються на шляхах евакуації з не дуже молодими автомобілями. Але деякі негаразди типові і для “свіжих” машин, які проходили планове техобслуговування доволі давно. Тобто було б непогано перед далекою дорогою власникам машин, яким до регламентного ТО-1 або ТО-2 залишилося 1 – 2 тис. км, пройти цю процедуру. Зрозуміло, що кілька годин на це перед виїздом знайти непросто, але втрачати на ремонт час у дорозі ще більш незручно.

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Крім того, власники молодих автомобілів, на яких евакуюються мирні жителі, доволі часто звертаються до СТО на маршруті слідування з проблемою порваних (розрубаних) шин. Справа у тому, що якість доріг на західному напрямку не завжди висока, а “модні” моделі часто мають низькопрофільні шини, дуже вразливі на гострих краях асфальтових вибоїн. Запобігти цьому можна попередніми заходами: треба мати при собі повнорозмірну “запаску” і тримати помірну швидкість, аби не прогавити яму. А в ідеалі було б перед відправленням в евакуацію перевзути машину у шини високого профілю – нехай навіть це будуть якісь не дуже доречні за призначенням покришки, скажімо, арктичні зимові або для офроуду.

На шинах з низьким профілем не варто відправлятися у далеку мандрівку у воєнний час. Вони вразливі, важко ремонтуються та їм важко знайти заміну

Рекомендація “Авто 24”

Якщо у вас не буде можливості перед від’їздом усунути всі проблеми в машині, про які ви знаєте, подбайте хоча б про те, щоб подолати їх у дорозі, якщо вони зупинять вашу машину. Можливо, доведеться взяти якісь запчастини, запас оливи, антифризу або інших рідин на долив, а може просто окрему суму грошей на можливий ремонт проблемного вузла у дорозі. Буде дуже корисним також запастися контактами СТО (найнадійніше – телефони директора або механіків) у населених пунктах на маршруті вашої евакуації.

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