Від початку війни на шляхах України побільшало автомобілів виключно з жінками та дітьми у салоні: чоловіки, залишившись на ратному або на волонтерському фронті, довірили евакуацію родин своїм дружинам. Вони, звичайно, впораються, але щоб полегшити їхню місію, “Авто 24” підготував кілька порад.

Цими днями сісти за кермо довелося жінкам, які хоч і мають водійське посвідчення, але раніше їздили нечасто. Через нестачу досвіду вони зазнають незручностей і проблем, яких насправді можна уникнути. Спробуємо допомогти в цьому питанні.

Мандрувати без чоловіків для багатьох жінок незвично, але цілком реально – у тому числі і на автомобілі.

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Не соромтеся показати, що ви не дуже досвідчений водій – адже чоловіки шанують жінок за інші якості. Наприклад, у вузькому місці, де ви не відчуваєте габарити, вийдіть з машини та подивіться, скільки місця залишилося до перешкоди.

Не піддавайтеся психозу . Рухатися у щільному потоці транспорту протягом тривалого часу (як це буває в дні евакуації) непросто навіть досвідченому водієві. Тож якщо загальний темп для вас заважкий, тримайте швидкість в міру ваших сил. І частіше зупиняйтеся для перепочинку.

Посміхайтесь і плачте. У щільному потоці транспорту на захід, коли всі занепокоєні і знервовані, у вас можуть виникнути непорозуміння з іншими учасниками руху – як через чиюсь невихованість, так і через вашу недосвідченість. Під час конфлікту з агресивним чоловіком іноді буде доцільним просто заплакати – ну, ви самі розумієте. Хоча посмішку теж ніхто не скасовував.

Діти в поміч. Тримайте на видних місцях у машині дитячі і жіночі речі. На жаль, напис “Діти” на вікні машини себе дискредитував за два тижні війни, бо ним часом користуються дорослі чоловіки, щоб обігнати колону по зустрічній смузі. Між тим, адекватна частина колег-водіїв з повагою ставиться до дітей та тих, хто ними опікається.

Просто напису “Діти” на вікнах вже мало: під цим маркуванням почали їздити здорові чоловіки і повага до таких машин суттєво знизилася

Дзвінок другу . Дрібні питання щодо автомобіля (як увімкнути “туманки”, чому пітніє скло, де лежить домкрат тощо) можна з’ясувати, зателефонувавши чоловікові. А можна ту ж саму відповідь знайти у бардачку, де більшість автовласників зберігає дуже корисну книжечку – заводський мануал.

Спокійно. Якщо ви не знаєте, куди їхати, або у вас щось не виходить з керуванням машиною, не робіть щось поспіхом навмання: виправляти помилку потім буде складніше. Натомість краще зупиніться, акуратно прийнявши вправо до узбіччя і увімкнувши “аварійку”. І вже у стані спокою розберіться з навігацією, з’ясуйте, як “зробити тепліше” або розв'яжіть інші питання. І вже після цього рушайте далі.

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Технічні справи

Якщо щось з автомобілем не виходить (не вмикається, на відчиняється, не спрацьовує), не повторюйте марно спроб. Натомість допустіть, що ви щось робите не так: порушуєте алгоритм, недотискуете, виконуєте не той рух, обрали не ту кнопку тощо.

Наприклад, якщо ви не можете запустити двигун на машині з “автоматом”, зважайте – можливо, ви забули натиснути гальмо або не поставили селектор “коробки” в положення P? А на деяких моделях з “механікою” для активації стартера треба натиснути зчеплення. Іноді ключ у замку запалювання не повертається через те, що водій не поворушив перед тим кермом, звільняючи від тиску засувку блокувальника.

Родинам, які евакуюються без машини, ще важче – вони все несуть на собі і немає ніякого даху на головою

Іноді поставлена на “ручник” машина все одно поволі відкочується на крутому спуску. Про причину тут говорити не будемо, але обійти проблему можна так: перед тим, як потягнути важіль стоянкового гальма, натисніть до упору гальмівну педаль і утримуйте її, аж доки не затягнете “ручник” – в такий спосіб він спрацює ефективніше.

Рекомендація “Авто 24”

Коли ви сіли за кермо, краще забути, що ви жінка, мати, бабуся, сестра тощо – застебнувши пас безпеки, ви стаєте водієм, від якого залежить життя інших людей. Тому не відволікайтеся на дітей та інших пасажирів, коли керуєте автомобілем, тим більше в таких непростих умовах, як масова евакуація з місць бойових дій.

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