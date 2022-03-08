Під час пересувань автомобілем під час війни країни декому з нас вже доводилося ночувати просто у машині. Оскільки війна додає цілий пакет нових небезпек, таку ночівлю треба облаштувати з дотриманням певних правил.

Зупиняючись на ночівлю в автомобілі в нинішніх умовах, його екіпаж має на меті дві речі: відпочити та не потрапити в неприємності. Тож з цих вимог і треба виходити.

Комфорт

Зрозуміло, що при ночівлі в легковій машині йдеться не стільки по комфорт, скільки про елементарну можливість лежати на рівній поверхні та з вільно простягнутими ногами. В першу чергу треба забезпечити максимальну зручність для водія, від завтрашньої працездатності якого буде залежати безпека поїздки.

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Треба зазначити, що дрімати сидячи – це дуже небажаний варіант, оскільки так нормально відпочити не можна. Але якщо вибору немає, бажано розташуватися так, щоб поза відрізнялася від тієї, яку тіло займає під час їзди. Навіть якщо у машині четверо-п’ятеро людей, треба забезпечити водієві можливість відкинути спинку сидіння максимально назад, щоб він міг і прилягти, і повернутися на бік.

Нормально виспатися сидячи у кріслі неможливо. Якщо машина повна людей, створіть найкращі умови для вашого водія – від нього залежить безпека

Якщо людей в машині двоє-троє, варто спробувати облаштувати спільне горизонтальне ліжко. Сучасні легкові авто не мають такої опції, як перетворення сидінь на ліжко, тому мандрівникам доведеться застосувати власну фантазію. Завдання таке: треба розкласти два передні крісла і заднє сидіння так, щоб вони укупі утворили горизонтальну поверхню, при тому більш-менш рівну.

Загальні правила влаштування ліжка в машині такі:

Найчастіше доводиться знімати підголівники с передніх крісел, щоб їхні спинки лягли максимально горизонтально;

Передні крісла треба відсунути максимально вперед;

Задню подушку іноді краще зняти (зазвичай вона просто витягується вгору) і поставити під кутом, щоб горизонтальна поверхня стала більш рівною (найчастіше проблема виникає у місці стикування відкинутих передніх спинок і подушки заднього дивана);

Спинку заднього сидіння часто теж можна легко зняти, якщо вона заважає.

Важлива проблема, яку доведеться вирішувати при влаштуванні на ночівлю – заповнити чимось нерівності та провали між спинками та подушками сидінь. Для цього можна використати демонтовані підголівники, скручені куртки, сумки тощо.

Одна з умов нормального відпочинку для автомобіліста – можливість простягнути ноги.

Безпека

Запаркована машина зі сплячими людьми та багажем – ласа здобич для недобрих людей, які у період негараздів відчуваються більш вільно. Тому добре продумайте місце, де зупинитесь на ніч. Краще, щоб це був освітлений майданчик, але через вимоги світломаскування у більшості областей України знати такий навряд чи вдасться. Непоганою локацією може бути двір багатоповерхівки у населеному пункті, або подвір’я приватного будинку, з господарем якого вдасться домовитися.

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Не варто влаштовуватися на ночівлю біля блокпостів, адже цей об’єкт завжди залишається у зоні особливої уваги ворога, задуми якого нам невідомі. Те саме можна сказати про розташування військових частин, тимчасові табори військових.

В сучасних машинах на облаштування зручного ліжка доведеться витратити певний час і застосувати кмітливість

Ще одна потенційна загроза для відпочиваючих вночі у машині може бути з боку місцевих органів громадської безпеки. Територіальна оборона майже напевне зацікавиться машиною, яка стоїть при дорозі чи у дворі на “підвідомчий території”. І добре, якщо вас не заарештують на всю ніч “до з’ясування” як ворожих диверсантів. Тож можливо варто заздалегідь попередити про свою локацію та кількість осіб у машині когось з відповідальних осіб – хоча б на найближчому блокпості.

Не отруїтися

Своїх особливостей до ночівлі в машині додає холодна погода: салон потрібно обігрівати. Але спати з працюючим двигуном ми б не радили, оскільки вихлопні гази можуть потрапити у салон. Біда у тому, що людина уві сні не помічає чадного газу, і смертельно отруюється, так і не проснувшись. Тому варто завести будильник і просинатися, скажімо, кожні півтори-дві години, щоб протягом 15 хвилин протопити салон. Звісно, багато чого у плані комфорту дасть тепла ковдра (нехай навіть легка синтетична) або старий добрий спальний мішок, але про них треба потурбуватися ще до виїзду.

Рекомендація “Авто 24”

Далекі поїздки автотранспортом під час війни у країні дуже непередбачувані. І саме тому водій має підготувати кілька запасних маршрутів і кілька варіантів їхньої тривалості – з відповідними планами щодо місць відпочинку. Адже навіть ночівля у власній машині за умов воєнного стану потребує певних умов і узгоджень.

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