В ці дні багатьом автомобілістам довелося пригадати, що таке каністра для пального. Адже в неї ми запасаємо бензин або дизпаливо для далекої дороги або для створення "коктейлів Молотова"

Правила пожежної безпеки забороняють заливати пальне з колонки у пластикову або скляну тару, але що робити, коли металевої каністри немає? Існує багато альтернатив.

Стандартні металеві каністри хороші тим, що щільно закриваються (якщо не зношений механізм горловини) і що в них заправляють пальне на АЗС

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Чим замінити каністру

Бляшана тара від оливкової олії. Попри пластикову горловину, ця 5,0-літрова банка на АЗС визнається за металеву тару. Плюс у тому, що її можна знайти на власній кухні, а також – на кухні найближчого ресторану. Серйозний недолік: через особливості горловини усю олію злити неможливо, тому перш з все доведеться ретельно вимити – і бажано тим же бензином. Важливе зауваження: виполіскувати олію водою не радимо, адже вона неодмінно теж залишиться і врешті-решт потрапить у паливну систему машини. Ще одна можлива проблема – не всі такі каністри вдається потім закрити настільки щільно, щоб у машині не смерділо пальним.

Певно, оптимальний за теперішніх умов варіант – бляшана тара від олії або автомобільної хімії

Бляшана тара від автохімії. Деякі види автохімії пакують у таку саму тару, як і олію. Шукати таку банку можна в автомалярів та в майстрів, які займаються автомакіяжем – детейлінгом, поліруванням. Попереднє кількакратне прополіскування паливом обов’язкове.

Пляшка від води. Це найбільш доступний і одночасно найбільш надійний варіант – така 5,0–6,0-літрова пляшка закривається герметично, так що запаху не буде. Мінус у тому, що на АЗС офіційно в таку тару заправлятися не можна. Але заправників часто вдається вмовити, особливо якщо заховати пляшку від камер спостереження у багажнику. Як варіант – маючи дві бляшанки від олії та помічника, можна заправляти їх по черзі, зливаючи паливо з другої у пластик. Хоче знов таки не всі заправники погоджуються на подібну метушню біля колонки у своїй присутності.

Каністра від оливи. У пластикової банки від мастила один плюс: її відносно легко знайти – на гаражах, біля магазинів, і навіть, вибачайте, на смітнику біля СТО. Далі самі мінуси: заправників теж доводиться вмовляти, кришка зазвичай виявляється негерметичною, а перед заправкою “свіжу” банку треба буде прополоскати бензином (для дизпалива це не так критично).

Пластикову каністру від моторної оливи дуже нечасто вдається закрити так, щоб бензин не підтікав і не розповсюджував запах

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Чистота

Маємо ще раз наголосити на чистоті тари, перш за все – на відсутність у каністрі залишків води. Щоб напевне нейтралізувати її негативний вплив на паливну систему двигуна, можна застосувати препарат–осушувач. Це рідина, яку заливають у ємність з паливом, “знаходять” у ньому воду і хімічно зв’язує її таким чином, що та потім згоряє у двигуні як звичайне пальне.

Якщо пальне запасається у нестандартну тару, її варто промаркувати, щоб будь-хто міг швидко зрозуміти, що саме у ній міститься

Рекомендація “Авто 24”

З нашого досвіду, крім магазинів автоаксесуарів, де стандартні каністри зникли за кілька перших годин війни, знайти цю тару можна на блошиному ринку або у найближчому гаражному кооперативі. У кожного автовласника старої школи свого часу малося на господарстві одна-дві 20-літрових каністри-“американки”. Завітайте до кооперативу та попитайте у колег, чи немає зайвої каністри на продаж. Так, відповідно до ситуації вам доведеться значно переплатити, але головне, щоб вам трапився саме той гараж, де є ця тара і де власник готовий з нею розлучитися.

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