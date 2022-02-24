У поліції рекомендують фотографувати пошкодження та прибирати авто з дороги.

Як вчинити у разі аварії на дорозі під час венного стану розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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“По обстановці на дорогах. Ми робимо все можливе для регулювання руху. Прохання до громадян. У випадку ДТП — фотографуйте машини і пошкодження і швидко прибирайте авто з дороги. Оформлюйте європротокол, якщо воно дійсно того варте… але авто прибирайте з дороги одразу” - написав Олексій Білошицький.