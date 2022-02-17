15 лютого на українських дорогах не було жодного смертельного ДТП. Це перший випадок за всю історію статистики.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що вперше за багато років в Україні за добу ніхто не загинув внаслідок ДТП.

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"Вперше за багато років у вівторок, 15 лютого, для 40-мільйонної країни у нас не було жодного загиблого в результаті ДТП. 14 лютого – один загиблий", - сказав Клименко під час телемарафону національної єдності 16 лютого. При цьому Клименко зауважив, що минулого тижня за два дні було 13 жертв ДТП.

Клименко каже, що з переходом на посилений режим, що є ефективною профілактикою скоєння злочинів, їхня кількість за останні два дні зменшилась на 23%: з 3 тисяч до 2300.

За його словами, за цей час люди звертались до нацполіції частіше. Кількість звернень зросла з 49 до 53 тисяч. "Але в першу черги це інформаційні та консультативні звернення", – додав він. Щодо ДТП, то за тиждень їх кількість зменшилась на 46%, повідомив Клименко.