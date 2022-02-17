15 февраля на украинских дорогах не было ни одного смертельного ДТП. Это первый случай за всю историю статистики.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что впервые за много лет в Украине за сутки никто не погиб в результате ДТП.

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“Впервые за много лет во вторник, 15 февраля, для 40-миллионной страны у нас не было ни одного погибшего в результате ДТП. 14 февраля – один погибший”, – сказал Клименко во время телемарафона национального единства 16 февраля. При этом Клименко отметил, что на прошлой неделе за два дня было 13 жертв ДТП.

Эксперты называют ряд факторов уменьшения смертей на дорогах, и допускают, что из-за угрозы вторжения водители могли вести себя на дорогах внимательнее.

Клименко говорит, что с переходом на усиленный режим, что является эффективной профилактикой совершения преступлений, их количество за последние два дня уменьшилось на 23% – с 3 тысяч до 2 300.

По его словам, за это время люди обращались в Нацполицию чаще. Количество обращений выросло с 49 до 53 тысяч. “Но в первую очередь, это информационные и консультативные обращения”, – добавил он. Что касается ДТП, то за неделю их число уменьшилось на 46%, сообщил Клименко.