По мнению полицейских, в аварии виноваты не они, а водитель другого автомобиля.

“В Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Водитель Lexus не соблюдала безопасный боковой интервал и столкнулся со служебным автомобилем”, – пишет на своей странице в соцсети первый заместитель начальника департамента патрульной полиции.

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“Фантом” получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу. В отношении водителя Lexus патрульные Киева составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

“Уже есть 12 807 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным “фантомами” в автоматическом режиме. Работаем дальше в таком же составе – 4 автомобиля”, – добавил Билошицкий.