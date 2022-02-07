Поліцейські вважають, що у аварії винні не вони, а водій іншого автомобіля.

"У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі сталася ДТП за участі службового автомобіля Skoda Kodiaq та Lexus RX350. Водій Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем",- пише на своїй сторінці у соцмережі перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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"Фантом" отримав пошкодження лакофарбового покриття. На ньому можна продовжувати повноцінно нести службу. Відносно водія Lexus патрульні Києва склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

"Вже маємо 12 807 винесених постанов за правопорушеннями, зафіксованими "фантомами" в автоматичному режимі. Працюємо далі у такому ж складі — 4 автомобілі", - додав Білошицький.