Відучора патрульні "фантоми" почали зафіксувати порушення швидкісного режиму з передачею інформацій про автовласників до центру обробки даних для винесення штрафів.

За перший день роботи 4 автомобілів “фантом” було виписано 990 штрафів за перевищення швидкості.

Читайте також: Як працюватимуть "фантомні" патрулі: роз’яснення від поліції

На відміну від стаціонарних камер перевищення швидкості, завдання “фантомів” - раптово фіксувати перевищення швидкості водіями й максимально швидко виписувати штрафи автовласникам.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у 2022 році планується закупити ще 30 автомобілів “фантом”, а в 2023 ще 50, чого буде достатньо для створення умов для раптового контролю швидкості в потоці, разом з використанням напівавтоматичних камер “TrueСam”.