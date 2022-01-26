Со вчерашнего дня патрульные "фантомы" начали фиксировать нарушения скоростного режима с передачей информаций об автовладельцах в центр обработки данных для вынесения штрафов.

За первый день работы 4 автомобилями “фантом” были выписаны 990 штрафов за превышение скорости.

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В отличие от стационарных камер превышения скорости задача “фантомов” – внезапно фиксировать превышение скорости водителями и максимально быстро выписывать штрафы автовладельцам.

Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, в 2022 году планируется закупить еще 30 автомобилей “фантом”, а в 2023 – еще 50, чего будет достаточно для создания условий для внезапного контроля скорости в потоке, вместе с использованием полуавтоматических камер “ТгиеСам”.