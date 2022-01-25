"Фантомные" патрули не будут останавливать водителей, а будут фиксировать нарушения на видео. На основе отснятого материала будут штрафовать владельцев автомобиля и "надлежащих пользователей".

Как сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сегодня "Фантомные" патрули выезжают на полноценное патрулирование.

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А что это за автомобили

Не секрет, что это автомобиль Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции. Понятно, что в дальнейшем марки и модели автомобилей не будем называть открыто, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов.

Спецавтомобиль сертифицирован по модулям "В" и "F" и нормирован со всеми требованиями ДСТУ-8809:2018 Национального стандарта Украины и приспособен к фиксации нарушений ПДД.

Как происходит фиксация админправонарушения и привлечение к ответственности

Эти автомобили оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, позволяющих проводить измерения скорости, как при движении самого “фантома”, так и когда “фантом” стоит в определенном месте. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в ​​базах данных.

После чего метаданные с соответствующей информацией отправляются в систему видеофиксации, которая соответствующие метаданные прорабатывает и формирует постановления об административных правонарушениях. К ответственности, в таком случае, привлекается владелец автомобиля или надлежащий пользователь.

Почти все преступления скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

А может быть фиксация правонарушений не в автоматическом режиме

Да. Не в автоматическом режиме фиксация нарушений ПДД будет производиться спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми оснащен автомобиль. Они обладают способностью фиксировать нарушения ПДД, которые происходят впереди и позади служебного автомобиля. Как правило, это будет происходить довольно редко и будет касаться только самых дерзких и опасных для участников дорожного движения нарушений ПДД, которые будут замечать инспекторы во время патрулирования “фантома”. Например, проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной, где это действительно могло привести к сверхсерьезным последствиям.

Как будет происходить привлечение к ответственности водителей

В "фантоме" патрулируют инспекторы. В таком случае они согласно требованиям статьи 35 ЗУ "О Национальной полиции" будут останавливать автомобили нарушителей и рассматривать дела об админправонарушениях. Привлекаться к ответственности в таком случае будут водители остановившихся автомобилей.

Планы

В текущем году по Госпрограмме (реализовывается Мининфраструктурой) запланирована закупка 30 таких спецавтомобилей.