Как показывает практика, камеры автофиксации не помогают в уменьшении количества аварий на дорогах. За 10 месяцев количество ДТП в Украине увеличилось на 14%.

За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП. Это на 14% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Зато случаи аварий с пострадавшими уменьшились на 6%, а с погибшими — на 9%.

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Установка камер автофиксации нарушений ПДД не повлияла на количество аварий. Так, в Киеве и Киевской области было размещено наибольшее количество камер, однако с января по октябрь 2021 года количество ДТП выросло на 19%, 51 556 — против 43 303 случаев за аналогичный период прошлого года. В целом треть от общего количества аварий приходится на этот регион. Зато в регионе значительно уменьшилось количество ДТП с погибшими – на 16%.

Наибольший всплеск аварийности зафиксирован в Ивано-Франковской и Николаевской областях. В обоих регионах количество ДТП увеличилось на 24%.

Зато количество ДТП с пострадавшими в большинстве областей Украины уменьшилось.

Наилучшая динамика наблюдается в Одесской и Волынской областях. В Одесской области количество таких случаев сократилось на 21%, а в Волынской — на 20%. В Киеве и Киевской области количество аварий с пострадавшими сократилось на 8% (3 122 случая против 3 381).

Худшая динамика по ДТП с пострадавшими зафиксирована в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Общее количество подобных случаев выросло на 21% и 20% соответственно.

Количество ДТП с погибшими за 10 месяцев текущего года уменьшилось на 9% относительно аналогичного периода 2020 года. Лучшая динамика наблюдается в Запорожской (-27%), Киевской (-21%) и Одесской (-21%) областях. Хуже всех отличились Тернопольская (+31%) и Черновицкая области (+26%).