Як показує практика, камери автофіксації не допомагають у зменшенні кількості аварій на дорогах. За 10 місяців кількість ДТП в Україні збільшилася на 14%.

За 10 місяців 2021 року в Україні сталося 154 480 ДТП. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Натомість випадки аварій із постраждалими зменшилися на 6%, а із загиблими — на 9%.

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Встановлення камер автофіксації порушень ПДР не вплинула на кількість аварій. Так, в Києві та Київській області було розміщено найбільшу кількість камер, проте з січня по жовтень 2021 року кількість ДТП зросла на 19% , 51556 — проти 43 303 випадків за аналогічний період минулого року. Загалом третина від загальної кількості аварій припадає на цей регіон. Натомість у регіоні значно зменшилась кількість ДТП із загиблими — на 16%.

Найбільший сплеск аварійності зафіксовано в Івано-Франківській та Миколаївській областях. В обох регіонах кількість ДТП збільшилась на 24%.

Натомість кількість ДТП з постраждалими у більшості областей України зменшилась.

Найкраща динаміка спостерігається в Одеській та Волинській областях. В Одеській області кількість таких випадків скоротилася на 21%, а у Волинській — на 20%. У Києві та Київській області кількість аварій із постраждалими скоротилася на 8% (3122 випадки проти 3381).

Найгірша динаміка по ДТП з постраждалими зафіксована в Івано-Франківській та Тернопільській областях. Загальна кількість подібних випадків зросла на 21% та 20% відповідно.

Кількість ДТП із загиблими за 10 місяців поточного року зменшилась на 9% відносно аналогічного періоду 2020 року. Найкраща динаміка спостерігається у Запорізькій (-27%), Київській (-21%) та Одеській (-21%) областях. Гірше за всіх відзначились Тернопільська (+31%) та Чернівецька області (+26%).