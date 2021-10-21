Законність роботи камер автоматичної фіксації зараз розглядає Конституційний Суд України. Та поки триває розгляд, поліція активно збільшує кількість камер та збирає величезні суми штрафів з автовласників.

За півтора роки роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху автовласники сплатили штрафів на 400 млн грн, заявив в ефірі Радіо НВ перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Більшицький.

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Наразі в Україні встановлена 201 камера автофіксації.

“Якщо порівняти період до встановлення камер і після встановлення камер, то зниження аварійності є в три рази. На нашу думку, такий ефект і позитивний вплив системи автоматичної фіксації говорить сам за себе. Зменшилася кількість травмованих, зменшилася кількість загиблих людей в цих місцях”, — говорить перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Більшицький.

Завдяки роботі системи автоматичної фіксації винесено близько 2,5 млн постанов та стягнено штрафів на понад 400 млн гривень.

Проте офіційна статистика патрульної поліції каже про збільшення кількості аварій на українських дорогах. Так за перші дев’ять місяців поточного року загальна кількість аварій збільшилась на 15,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Також заступник керівника патрульної поліції повідомив, що 80% власників транспортних засобів, яких було притягнуто до відповідальності, оплачують штраф в перші 10 днів. Цей період — пільговий, адже можна сплатити лише половину призначеного грошового стягнення.