З початку роботи системи автофіксації українці заплатили у вигляді штрафів 376 646 829 гривень (понад 14 мільйонів доларів). На встановлення камер було витрачено близько 2,8 мільйона доларів з коштів платників податків.

"На дорогах України автоматично фіксують порушення ПДР 118 комплексів. З початку роботи комплексів (від 01.06.2020) ми винесли 2 313 730 адмінпостанов, з яких 1 952 301 вже сплачені. За ці порушення порушники сплатили штрафів на суму 376 646 829 гривень", - повідомляє перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Нагадаємо, що винним у правопорушеннях зафіксованих в автоматичному режимі визнається юридичний власник транспортного засобу, а не водій який порушив правила. Це має ознаки антиконституційності, оскільки порушується принцип індивідуальної відповідальності. 9 вересні Конституційний Суд України проведе чергове засідання з цього приводу та може скасувати автофіксацію.

Згідно з офіційною статистикою МВС, робота камер не покращує показники аварійності.

Скільки коштує одна камера автофіксації

Для прикладу 03 жовтня 2019 року товариство з обмеженою відповідальністю "Українські системні інновації" виграло тендер на постачання 30 комплексів автофіксації за 26 850 000 гривень. Тобто кожна камера обійшлась українським платникам податків у 895 000 гривень (24 000 доларів). Якщо орієнтуватись на цю цифру, то виходить що за встановлення 118 камер автофіксації українці заплатили 105 610 000 гривень (2,8 мільйона доларів).