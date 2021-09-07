С начала работы системы автофиксации украинцы заплатили в виде штрафов 376 646 829 гривен (более 14 миллионов долларов).

"На дорогах Украины автоматически фиксируют нарушения ПДД 118 комплексов. С начала работы комплексов (от 01.06.2020) мы вынесли 2 313 730 админпостановлений, из которых 1 952 301 уже уплачены. За эти нарушения нарушители оплатили штрафов на сумму 376 646 829 гривен", – сообщает первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Напомним, что виновным в правонарушениях зафиксированных в автоматическом режиме признается юридический владелец транспортного средства, а не водитель который нарушил правила. Это имеет признаки антиконституционности, поскольку нарушается принцип индивидуальной ответственности. 9 сентября Конституционный Суд Украины проведет очередное заседание по этому поводу.

При этом, согласно официальной статистике МВД, работа камер не улучшает показатели аварийности.

Сколько стоит одна камера автофиксации

Для примера 03 октября 2019 общество с ограниченной ответственностью "Украинские системные инновации" выиграло тендер на поставку 30 комплексов автофиксации за 26 850 000 гривен. То есть каждая камера обошлась украинским налогоплательщикам в 895 000 гривен (24 000 долларов).